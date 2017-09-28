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Видео тушения самолета на территории аэропорта Алматы взбудоражило пользователей Сети

28 сентября 2017, 11:43

Оказалось, что очевидец снял учения в аэропорту.

В Интернете появилось видео, на котором производится тушение самолета. По словам автора ролика, пожарные тушат загоревшийся самолет. Как выяснил корреспондент Zakon.kz, это были учения.

По словам руководителя Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов Международного аэропорта Алматы Закирова М., сегодня, 28 сентября, в 11.00 часов на учебно-тренировочном полигоне аэропорта проводились ограниченные учения аварийно-спасательной команды по отработке тушения разлившегося топлива и воздушного судна.

"В ходе учений отрабатывалась слаженность и боевая готовность личного состава службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов при тушении разлившегося топлива", - сообщил Закиров.



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