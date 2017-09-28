Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Голосовой переводчик Google "обучат" казахскому языку

28 сентября 2017, 11:43

Стоимость проекта - четыре миллиона тенге.

Проект по включению казахского языка в сервис голосового перевода (технология Voice-to-Text) Google Translate запущен в Казахстане, сообщает Today.kz.

Машинный перевод текста с казахского и на казахский язык в Google Translate стал возможен несколькими годами ранее. Следующий этап - научить сервис IT-гиганта понимать казахскую речь и переводить в системе "Voice-to-Text". Для этого лингвистам необходимо включить в базу 150 тысяч слов и фраз на казахском.

"Когда мы обращались в Google, честно говоря, глобальная корпорация не изъявляла большого интереса и желания к этой работе. Потому что, будем откровенны, у нас слишком малая по населению страна для того, чтобы быть в приоритете для глобальной конторы. Однако они дали инструмент и сказали "пожалуйста, сделайте это силами краудсорсинга, если хотите, найдите людей, которые смогут вам помочь. И если у вас получится, мы с удовольствием вас примем", - рассказал директор по корпоративным коммуникациям компании "Beeline Казахстан" Алексей Бендзь в ходе пресс-конференции в Астане.

Фонд "Ұлттық аударма бюросы" планирует завершить эту работу в течение двух лет, стоимость проекта - четыре миллиона тенге.

Фото: Казинформ

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...