Голосовой переводчик Google "обучат" казахскому языку

Проект по включению казахского языка в сервис голосового перевода (технология Voice-to-Text) Google Translate запущен в Казахстане , сообщает Today.kz.





Машинный перевод текста с казахского и на казахский язык в Google Translate стал возможен несколькими годами ранее. Следующий этап - научить сервис IT-гиганта понимать казахскую речь и переводить в системе "Voice-to-Text". Для этого лингвистам необходимо включить в базу 150 тысяч слов и фраз на казахском.





"Когда мы обращались в Google, честно говоря, глобальная корпорация не изъявляла большого интереса и желания к этой работе. Потому что, будем откровенны, у нас слишком малая по населению страна для того, чтобы быть в приоритете для глобальной конторы. Однако они дали инструмент и сказали "пожалуйста, сделайте это силами краудсорсинга, если хотите, найдите людей, которые смогут вам помочь. И если у вас получится, мы с удовольствием вас примем", - рассказал директор по корпоративным коммуникациям компании "Beeline Казахстан" Алексей Бендзь в ходе пресс-конференции в Астане.





Фонд "Ұлттық аударма бюросы" планирует завершить эту работу в течение двух лет, стоимость проекта - четыре миллиона тенге.



