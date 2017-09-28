Премьер Японии распустил парламент из-за угрозы со стороны КНДР

По его словам, избрание нового состава палаты должно "расчистить путь" к будущему Японии и японских детей.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объяснил роспуск нижней палаты парламента для проведения досрочных выборов 22 октября ядерно-ракетной угрозой со стороны КНДР, передает передает РИА Новости





"Это будут выборы, которые требуют ответа на вопросы, как защитить Японию, как защитить мирную жизнь граждан", — заявил он в эфире телеканала NHK.





По его словам, избрание нового состава палаты должно "расчистить путь" к будущему Японии и японских детей.





Срок полномочий депутатов истек бы только в декабре будущего года.





Оппозиция критиковала Абэ за этот шаг, обвиняя в попытке использовать роспуск палаты представителей и выборы, чтобы прекратить неудобные для него разбирательства. В частности, они касаются возможной причастности премьера к незаконным махинациям вокруг образовательных организаций "Моритомо Гакуэн" и "Какэ Гакуэн".



