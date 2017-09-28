Премьер Японии распустил парламент из-за угрозы со стороны КНДР
28 сентября 2017, 11:55
По его словам, избрание нового состава палаты должно "расчистить путь" к будущему Японии и японских детей.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объяснил роспуск нижней палаты парламента для проведения досрочных выборов 22 октября ядерно-ракетной угрозой со стороны КНДР, передает РИА Новости.
"Это будут выборы, которые требуют ответа на вопросы, как защитить Японию, как защитить мирную жизнь граждан", — заявил он в эфире телеканала NHK.
По его словам, избрание нового состава палаты должно "расчистить путь" к будущему Японии и японских детей.
Срок полномочий депутатов истек бы только в декабре будущего года.
Оппозиция критиковала Абэ за этот шаг, обвиняя в попытке использовать роспуск палаты представителей и выборы, чтобы прекратить неудобные для него разбирательства. В частности, они касаются возможной причастности премьера к незаконным махинациям вокруг образовательных организаций "Моритомо Гакуэн" и "Какэ Гакуэн".
Фото © РИА Новости / Григорий Сысоев
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