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Премьер Японии распустил парламент из-за угрозы со стороны КНДР

28 сентября 2017, 11:55

По его словам, избрание нового состава палаты должно "расчистить путь" к будущему Японии и японских детей.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объяснил роспуск нижней палаты парламента для проведения досрочных выборов 22 октября ядерно-ракетной угрозой со стороны КНДР, передает РИА Новости.

"Это будут выборы, которые требуют ответа на вопросы, как защитить Японию, как защитить мирную жизнь граждан", — заявил он в эфире телеканала NHK.

По его словам, избрание нового состава палаты должно "расчистить путь" к будущему Японии и японских детей.

Срок полномочий депутатов истек бы только в декабре будущего года.

Оппозиция критиковала Абэ за этот шаг, обвиняя в попытке использовать роспуск палаты представителей и выборы, чтобы прекратить неудобные для него разбирательства. В частности, они касаются возможной причастности премьера к незаконным махинациям вокруг образовательных организаций "Моритомо Гакуэн" и "Какэ Гакуэн".

Фото © РИА Новости / Григорий Сысоев

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