Малайзия запретила своим гражданам поездки в КНДР
28 сентября 2017, 11:57
Как отмечает МИД, "решение было принято в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове и событиями, связанными с ракетными испытаниями".
Власти Малайзии запретили гражданам страны поездки в Северную Корею в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове, сообщается в заявлении малайзийского МИД, передает РИА Новости.
"Всем малазийцам запрещено ездить в КНДР до дальнейшего распоряжения", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.
Как отмечает МИД, "решение было принято в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове и событиями, связанными с ракетными испытаниями". Меры будут пересмотрены, как "только ситуация нормализуется".
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
Фото © РИА Новости / Илья Питалев
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880394-8c88acaab418ec2ba2f419878020c769
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...