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Малайзия запретила своим гражданам поездки в КНДР

28 сентября 2017, 11:57

Как отмечает МИД, "решение было принято в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове и событиями, связанными с ракетными испытаниями".

Власти Малайзии запретили гражданам страны поездки в Северную Корею в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове, сообщается в заявлении малайзийского МИД, передает РИА Новости.

"Всем малазийцам запрещено ездить в КНДР до дальнейшего распоряжения", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

Как отмечает МИД, "решение было принято в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове и событиями, связанными с ракетными испытаниями". Меры будут пересмотрены, как "только ситуация нормализуется".

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Фото © РИА Новости / Илья Питалев

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