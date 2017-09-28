Назначен зампредседателя АО "НК "КазАвтоЖол"

Назначен заместитель председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол". Им стал Бауржан Бишенов,

Бишенов сменил на этой должности Талгата Адуова, который перешел на работу в канцелярию премьер-министра РК.

Ранее Бауржан Бишенов с 2015 года занимал должность Управляющего директора по правовым вопросам АО.

По данным пресс-службы, Бауржан Бишенов 1983 года рождения, окончил Высшую школу права "Әділет" по специальности "Правоведение", Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция".





Трудовую деятельность начал в 2004 году сотрудником Акмолинской транспортной прокуратуры.





В 2006 году работал главным специалистом отдела материально-технического обеспечения и государственных закупок Департамента здравоохранения Астаны.





С 2006 по 2008 год проработал в Управлении нормотворческой деятельности Юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК.





В период с 2008 года по 2012 год работал заместителем начальника отдела претензионно-исковой и нормативно-правовой работы, начальник отдела претензионно-исковой работы юридического управления и начальник юридической службы в АО "Пассажирские перевозки".





С ноября 2011 года по декабрь 2015 года занимал должность Директора Департамента правового обеспечения, управляющего директора, исполнительного директора АО "КазАгроФинанс", члена правления.



