Назначен зампредседателя АО "НК "КазАвтоЖол"
28 сентября 2017, 12:00
Им стал Бауржан Бишенов.
Назначен заместитель председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол". Им стал Бауржан Бишенов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.
Бишенов сменил на этой должности Талгата Адуова, который перешел на работу в канцелярию премьер-министра РК.
Ранее Бауржан Бишенов с 2015 года занимал должность Управляющего директора по правовым вопросам АО.
По данным пресс-службы, Бауржан Бишенов 1983 года рождения, окончил Высшую школу права "Әділет" по специальности "Правоведение", Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция".
Трудовую деятельность начал в 2004 году сотрудником Акмолинской транспортной прокуратуры.
В 2006 году работал главным специалистом отдела материально-технического обеспечения и государственных закупок Департамента здравоохранения Астаны.
С 2006 по 2008 год проработал в Управлении нормотворческой деятельности Юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК.
В период с 2008 года по 2012 год работал заместителем начальника отдела претензионно-исковой и нормативно-правовой работы, начальник отдела претензионно-исковой работы юридического управления и начальник юридической службы в АО "Пассажирские перевозки".
С ноября 2011 года по декабрь 2015 года занимал должность Директора Департамента правового обеспечения, управляющего директора, исполнительного директора АО "КазАгроФинанс", члена правления.
Фото: kazautozhol.kz.
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