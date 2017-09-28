Скончался известный архитектор - разработчик генплана Алматы

Прощание в архитектором проходит сегодня в его доме.

Умер известный казахстанский архитектор Евгений Васякин - один из разработчиков генплана Алматы, передает Zakon.kz. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его сын.





«За два дня до восьмидесяти... Кто знал папу - прощание завтра, 28-го, до 12.00. Алма-Ата, ул.Горького, 10, кв.43.», - написал он





Евгений Васякин в 1962 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура». Его трудовой стаж составляет практически 50 лет.





Он работал в ГГПИ «Казгорстройпроект» — «Казгипроград» (до 1993 г.) в должности: архитектор, руководитель архитектурной группы, главный архитектор проектов, главный архитектор технического отдела, главный архитектор института и далее, после развала СССР; в малых и средних фирмах с проектно-строительным уклоном: «ЛАТОН», «ВЕК», «АККК».





Е.Васякин выполнил десятки проектов по транспортно-планировочной структуре и архитектурно-пространственной организации, по застройке двух столиц, городов и поселков, центральных районов города. Принимал участие в разработке образцово-показательных микрорайонов в г. Алматы, Гурьеве и т.д.





Участвовал во Всесоюзных и Международных Конкурсах по застройке жилых и центральных районов городов, новым сериям жилья более 15 раз, столько же раз завоевывал награды, 7 раз – высшие.





Особо крупные работы выполнены в последнее время (2008-2012 гг.) – это: Транспортная схема города Алматы до 2040 г. (2009 г.), Концепция Генерального плана Алматы до 2040 г. (2009-2010 гг.).





Новая серия доступного жилья, сулящая значительный экономический эффект и на ее основе жилье эконом-бизнес и элит-класса в сборно-монолитных конструкциях (2008-2012 гг).



