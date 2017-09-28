Известный общественный казахстанский деятель впервые видит судью с живой человеческой душой

Об этом Мурат Телибеков написал на своей странице в Фейсбуке , сообщает Zakon.kz





«Был сегодня на приеме у председателя Алматинского городского суда Н. Абдиканова. Удивительно открытый человек. Впервые вижу судью с живой человеческой душой. Странно как он сумел сохранить в себе скромность, интеллигентность. Выходит не все так плохо в этой стране, если к власти приходят такие люди.





Маленький нюанс. В небольшом зале, где он принимает посетителей, стоят три больших кожаных кресла, по-видимому, предназначенных для судьи и его помощника. Напротив - деревяные стулья для простого люда. Так вот Абдиканов садится на деревяный стул, а посетителей просит разместиться в судейских креслах. Мелочь, конечно же. Но для меня это говорит о многом».





Лично зная Нургазы Абеновича, могу сказать, что я этому не удивилась. Как пишет один из пользователей, есть такие. Но встречаются и другие комментарии: «Хотелось бы увидеть вживую такого судью)», «Хотелось бы верить, но где-то гуляет мысль о том, что так он принимает известных публичных личностей. Таких, как Вы, например», «Он может хоть трижды быть простым и хорошим. Но наводить порядок в вверенных и подчиненных ему судах - это его главная задача, много важнее, чем его личные хорошие качества». А кто-то с юмором воспринял это: «Психологический прием. Жесткий стул не дает расслабиться. Мягкое кресло расслабляет, человек теряет бдительность, болтает лишнее».





В бытность СССР и после в Казахстане был один очень известный судья, Царствие небесное! Это Александр Григорьевич Пушечников, судья, можно сказать, от Бога. Он был широко известной в юридических кругах личностью, почти 30 лет входил в состав руководства Верховного суда РК, о нем говорили, что он был честнейшим, кристальным человеком, неподкупным справедливым судьей. Как-то во время одного из интервью, я спросила у него: «Александр Григорьевич, каким, по-вашему, должен быть судья?». «Совестливым, человечным. Это самое главное. А всё остальное вокруг этого», - не задумываясь ответил он.





Дай Бог, чтобы у нас побольше было таких судей.





Нургазы Абдиканов председателем Алматинского городского суда стал сравнительно недавно, всего лишь три месяца назад, до этого возглавлял Акмолинский областной суд. Представляя Абдиканова новому коллективу, глава судебной системы Кайрат Мами сказал: «Нургазы Абенович многим из присутствующих давно знаком. В свое время он работал судьей в Алматы и Верховного суда» и выразил уверенность, что его многолетний профессиональный и жизненный опыт помогут ему в работе на новом месте.





На последнем VII съезде судей Казахстана в ноябре 2016 года был принят обновленный вариант Кодекса судейской этики, в котором говорится: "Судья должен быть верным своей присяге, неукоснительно соблюдать нормы этики, не допускать проявлений некорректного поведения при осуществлении любых действий, в общественной деятельности и в быту, чтобы его поступки соответствовали высокому статусу должности судьи. ...Поведение судьи при исполнении профессиональных обязанностей должно формировать и поддерживать уверенность общества в честности и неподкупности судьи".





Хотелось бы видеть таких служителей Фемиды всё чаще и чаще...





Торгын Нурсеитова

(стилистика автора поста и пользователей сохранена)



