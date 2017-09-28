Выявление реализации контрафактной алкогольной продукции с помощью «Wipon Pro»

Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан официально запущено мобильное приложение «Wipon Pro» для производителей, оптовых и розничных реализаторов алкогольной продукции.

Целью запуска данного программного продукта является выявление реализации контрафактной алкогольной продукции с учетно-контрольными марками неустановленного образца и/или поддельными марками, а также минимизации продажи нелегальной алкогольной продукции.

ТОО «Вайпойнг» разработана система «Wipon Pro» для оптовых и розничных реализаторов алкогольной продукции, состоящая из следующих модулей:

1) Мобильное приложение «Wipon Pro» по выявлению нелегальной алкогольной продукции через сканирование штрих кода на учетно-контрольной марке (далее - УКМ). Приложение доступно для скачивания на Apple App Store и Google Play Market;

2) Мобильное приложение «Wipon Pro Scan», совместимый с промышленными мобильными компьютерами на базе Android со встроенным лазерным сканером. Приложение доступно для скачивания на Google Play Market;

3) Программное обеспечение «Wipon Pro» для персональных компьютеров и ноутбуков с операционной системой Windows. Программное обеспечение доступно для скачивания на официальном сайте www.wiponapp.com.

С 31 августа 2017 года запущено бесплатное программное обеспечение для компьютеров и ноутбуков «Wipon Pro». Программное обеспечение можно скачать с сайта www.wipon.pro. Информация касательно сканеров и поставщиков также доступна на данном сайте. (Стоимость сканера доходит до 58 000 тенге).

Мобильное приложение «Wipon Pro» является платным. Стоимость оплаты - 8 000 тенге в год. Оплату можно произвести двумя способами:

- через Qiwi терминал. Инструкция на https://wipon.pro/help;

- через безналичный расчет. Для этого необходимо отправить реквизиты, номера телефона и лицензии на info@ wiponapp.com.

Согласно подпункту 6) пункта 3 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» запрещаются хранение и реализация алкогольной продукции без наличия приборов, определяющих элементы защиты учетно-контрольных марок и (или) считывающих информацию с учетно-контрольных марок алкогольной продукции, подлежащей маркировке учетно-контрольными марками.

Согласно подпункту 6) пункта 3 статьи 282 КоАП РК нарушение влечет штраф в размере от 50 до 600 МРП с конфискацией подакцизных товаров, явившихся непосредственным предметом правонарушения.