ForteBank Open - турнир в поддержку детского тенниса

Все вырученные средства с турнира будут направлены на развитие детского тенниса.

В прошедшие выходные корты алматинского теннисного клуба Gorky Tennis Park принимали масштабные соревнования, ставшие уже традиционными, направленные на развитие любительского и детского тенниса. Организаторами турнира выступили ForteBank и Gorky Tennis Park.









В этом году в турнире приняли участие более 80 участников. Турнир прошел в двух категориях: мужской парный разряд, в котором приняли участие 24 пары и парный разряд (Pro-Am) - пара состояла из мужчины-любителя и девушки-профессионала. В парном разряде приняли участие шестнадцать пар.









Все вырученные средства с турнира будут направлены на развитие детского тенниса. Зимой состоится республиканский турнир для детей, профессионально занимающихся большим теннисом.









«Важной составляющей нашей деятельности является поддержка социальных проектов, в том числе направленных на развитие детского спорта. Занятия теннисом помогают поддерживать отличную физическую форму и повышают не только выносливость, но и интеллектуальные способности. Проведение теннисных турниров становится для нас доброй традицией: второй турнир ForteBank Open стал ярким спортивным событием, подарившим нам множество позитивных эмоций»,-прокомментировал Гурам Андроникашвили, первый заместитель Председателя Правления ForteBank.









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АО «ForteBank» – один из крупнейших банков Казахстана, образованный в 2015 году в результате слияния АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank». Банк представлен во всех регионах и городах страны 19 филиалами и 102 отделениями, а также обширной терминальной и эквайринговой сетью, насчитывающей более 850 банкоматов и около 8 300 POS-терминалов в торговых и сервисных предприятиях. В Банке работает более 3 500 специалистов.



