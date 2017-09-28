В МСХ РК опровергли информацию о вспышке ящура в поселке Акмолинской области
28 сентября 2017, 12:39
Эта информация появилась в социальных сетях.
Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Гульмира Исаева опровергла информацию о том, что в селе Кабанбай батыра Акмолинской области была вспышка ящура. Ранее информация об этом появилась в социальных сетях, передает Today.kz.
В группе "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" в Facebook появилась информация о том, что, возможно, в селе Кабанбай батыра у коров обнаружен ящур, и введен карантин.
В кулуарах правительства корреспондент портала задал заместителю главы минсельхоза о том, соответствует ли эта информация действительности. По словам Гульмиры Исаевы, исследования показали, что это пастереллез. Ведомство старается локализовать эти очаги, они не связаны с ящуром.
Фото: diapazon.kz.
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