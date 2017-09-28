Пострадавшие в ДТП в Турции казахстанцы вернутся домой 28 сентября
28 сентября 2017, 12:45
О времени будет сообщено дополнительно.
Четверо из семи пострадавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Турции граждан Казахстана вылетят на родину в четверг, сообщает МИА «Казинформ».
«Сегодня ожидается, что четверо из пострадавших, трое из которых не могут самостоятельно передвигаться, вылетят из Анталии в Казахстан», - сказал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков в комментарии по телефону.
О времени будет сообщено дополнительно.
Как ранее сообщала пресс-служба акима Алматинской области, трое из семи пострадавших в минувшую среду вернулись в Казахстан. Их имена - Вадим, Батырхан и Диляра.
Как рассказала родственница одного из попавших в ДТП казахстанцев Эльзира, пострадавшие в аварии Нурсултан и Алмагуль дружили со школы и буквально недавно - 9 сентября - справили свадьбу. Друзья в качестве подарка вручили им путевку в Турции, куда они вместе с ними направились отмечать медовый месяц молодоженов.
«Никто и подумать не мог, что такое может с ними случиться», - сказала она.
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