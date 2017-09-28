Пострадавшие в ДТП в Турции казахстанцы вернутся домой 28 сентября

О времени будет сообщено дополнительно.

Четверо из семи пострадавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Турции граждан Казахстана вылетят на родину в четверг , сообщает МИА « Казинформ ».





«Сегодня ожидается, что четверо из пострадавших, трое из которых не могут самостоятельно передвигаться, вылетят из Анталии в Казахстан», - сказал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков в комментарии по телефону.





О времени будет сообщено дополнительно.





Как ранее сообщала пресс-служба акима Алматинской области, трое из семи пострадавших в минувшую среду вернулись в Казахстан. Их имена - Вадим, Батырхан и Диляра.





Как рассказала родственница одного из попавших в ДТП казахстанцев Эльзира, пострадавшие в аварии Нурсултан и Алмагуль дружили со школы и буквально недавно - 9 сентября - справили свадьбу. Друзья в качестве подарка вручили им путевку в Турции, куда они вместе с ними направились отмечать медовый месяц молодоженов.





«Никто и подумать не мог, что такое может с ними случиться», - сказала она.







