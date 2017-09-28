Мать-спортсменка пропала в Костанайской области
28 сентября 2017, 12:46
Она оставила двоих несовершеннолетних детей дома и ушла
В посёлке Качар пропала Виктория Курочкина. 32-летняя женщина ушла из дома днём 24 сентября, передаёт "Алау".
Она оставила двоих несовершеннолетних детей дома и ушла. Больше ее никто не видел и домой она не вернулась. 25 сентября она должна была выйти на работу.
"Виктория занимается спортом. Она очень ответственная, она не могла просто так уйти. Мобильный телефон она оставила дома. Близких и родных в Казахстане почти нет. Ее уже разыскивают волонтеры Рудного и полиция", - сообщила знакомая пропавшей Юлия Серых.
Фото Юлии Серых/alau.kz.
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