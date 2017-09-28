В Актюбинской области построят электростанцию на 700 МВт стоимостью 48 млрд. тенге

В Актобе в рамках программы «Рухани жаңғыру» проходит республиканский форум «Туған жер». Сегодня на официальном открытии крупнейшего мероприятия, собравшего более 300 известных выходцев из 21 страны мира, был подписан ряд меморандумов на сумму свыше 80 млрд. тенге, передает пресс-служба акима Актюбинской области.





Благодаря соглашениям, заключенным между акиматом области и руководителями бизнес-структур, имеющих актюбинские корни, сейчас проживающих в Великобритании, Германии, России и других странах, в регионе будут построены ряд уникальных производств.









В частности, с ТОО «АктобеТермоКокс» достигнута договоренность о реализации крупнейшего проекта по строительству электростанции на 700 МВт и освоению месторождения бурого угля. Реализация крупного проекта стоимостью 48 млрд. тенге позволит закрыть дефицит электроэнергии в области и создать более 400 рабочих мест.





В планах также строительство завода по производству ветрогенераторов, лопастей и сборке металлических башен с привлечением инвестиций в объеме 26 млрд. тенге и созданием 500 рабочих мест. Данный проект связан с международной выставкой «ЭКСПО-2017» и позволит усилить работу по развитию возобновляемых источников энергии.





Ряд меморандумов был подписан с российскими предприятиями. Так, ООО «СТИМ» и ТОО «Эдеми» намерены восстановить производство трикотажных изделий. Директор ООО Юрий Бакланов родился в Актобе, в настоящее время является соучредителем одного из крупных трикотажных предприятий РФ. По инициативе предпринимателя планируется восстановление простаивающего производства трикотажных изделий на базе ТОО «Эдеми», где в свое время начальником цеха работала его мама.









Исполнительный директор РОО «Актюбинское землячество» Сергей Воробьев при содействии акимата области намерен построить в регионе цементный завод контейнерного типа с освоением месторождений в Байганинском, Каргалинском районах. Ожидается, что выработка цемента снимет импорт зависимость в сырье и даст импульс развитию строительной отрасли региона в рамках государственной программы «Нұрлы Жер».





ТОО «Energyprom» планирует внедрение инновационных разработок, в частности промышленных электродвигателей для использования во всех отраслях промпредприятий региона, что позволит улучшить состояние экологии.

Также выходцы Актюбинской области планируют внести свой посильный вклад в развитие придорожного сервиса, социальной сферы.





Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области



