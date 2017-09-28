Два российских меткомбината оштрафованы за нарушение конкуренции в отношении казахстанских потребителей

Было признано, что «Новолипецкий металлургический комбинат» и «ВИЗ–Сталь» злоупотребляли доминирующим положением в сегменте электротехнической анизотропной стали.

Вопрос о нарушении правил конкуренции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был рассмотрен на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 26 сентября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комиссии.





«Было признано, что в период с 1 января 2015 года по 30 июня 2016 года ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) и ООО «ВИЗ–Сталь» злоупотребляли доминирующим положением в сегменте электротехнической анизотропной стали, избирательно предоставляя неравные условия покупателям из стран Союза. На предприятия и двух руководителей наложен штраф», - говорится в сообщении.





Как отмечается, это первое в практике ЕЭК решение, защищающее права потребителей и свободу конкуренции в ЕАЭС.





Комиссия ЕЭК признала, что ПАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ – Сталь» нарушили подпункт 6 пункта 1 статьи 76 Договора о ЕАЭС, предприняв действия, оказавшие негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территориях двух и более государств ЕАЭС.





«С 1 января 2015 года по 30 июня 2016 года ПАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ – Сталь», составляя группу лиц и являясь единым субъектом рынка в границах Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, занимали доминирующее положение на рынке электротехнической анизотропной стали марок 3407, 3408, 3409 с долей рынка более 99,9%. При реализации этих марок стали потребителям Республики Казахстан и Республики Беларусь предприятия применяли дополнительное условие формирования конечной цены – ежемесячно устанавливаемый коэффициент макроэкономического риска, что приводило к повышению отпускной стоимости. Размер этого дискриминирующего коэффициента мог достигать 23% от базовой установленной цены», - рассказали в ЕЭК.





Такие действия являются злоупотреблением доминирующим положением путем создания дискриминационных условий для потребителей из Казахстана и Беларуси, и влекут ответственность в виде штрафа.





Общий размер штрафов, наложенных на ПАО «НЛМК», ООО «ВИЗ-Сталь» и двух должностных лиц, превысил 217 млн рублей. Кроме этого, предприятия получили предписание не применять дискриминирующие действия в отношении всех покупателей, зарегистрированных на территориях стран ЕАЭС. Штрафы будут перечислены в бюджет государства-члена ЕАЭС, на территории которого зарегистрированы предприятия. Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.





Как пояснил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов, Договор о ЕАЭС запрещает ценовую дискриминацию участников общего рынка, сегментацию рынка по границам государств-членов, избирательное предоставление наилучших условий приобретения товаров отдельным группам потребителей.





Действия субъекта рынка НЛМК несли угрозу ограничения конкуренции и вытеснения с общего рынка производителей трансформаторного оборудования из Казахстана и Беларуси, а также ставили их в заведомо невыгодное положение в торговле с третьими странами по сравнению с производителями аналогичного оборудования из России. При этом ПАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ – Сталь» поставляли продукцию потребителям из Казахстана и Беларуси на условиях 100% предоплаты, а расчеты производились в российских рублях.



