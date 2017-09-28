В Кыргызстане трое мужчин неделю насиловали женщину и обрили ее налысо

18 мая текущего года 41-летняя жительница села стояла на остановке и ждала транспорт, чтобы добраться до города Жалал-Абад. К ней подъехал автомобиль белого цвета, в котором находились мужчины в возрасте 35-40 лет, пишет пишет Turmush.kg





Они предложили женщине подвезти ее до города Кочкор-Ата. Ничего не подозревающая женщина села в автомобиль. По дороге мужчины начали избивать женщину, после чего привезли в одну из квартир многоэтажного дома в городе Майлуу-Суу. В течение недели — с 18 по 25 мая — женщину насильно удерживали в квартире, пользуясь ее беспомощностью, мужчины поочередно насиловали ее, побрили ей голову, а также избили с особой жестокостью.





После того как женщине удалось взломать замок двери и сбежать, она сразу же пришла в отделение милиции и написала заявление. С различными травмами она была госпитализирована в хирургическое отделение Майлуу-Суйской городской больницы.





В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны — 43-летний житель города З.К., 22-летний житель села Көк-Таш Т.К., 36-летний житель села Бүргөндү К.А.





25 сентября суд вынес решение в отношении троих мужчин, которые подозревались в групповом изнасиловании женщины.

Как сообщили Turmush в пресс-службе Жалал-Абадского областного суда, подозреваемый З.К. признан виновным по ст. 129 ч.2 п.3 Уголовного кодекса КР («Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и приговорил к 10 годам лишения свободы. Он также признан виновным по ст. 125 ч.2 п.1 Уголовного кодекса КР («Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору») и приговорен к 5 годам лишения свободы, по ст. 234 ч.2 п. («хулиганство») он приговорен к трем годам лишения свободы. На основании ст. 59 УК КР («Назначение наказания при совершении нескольких преступлений») суд определил наказание путем полного или частичного сложения сроком на 13 лет в колонии строгого режима.

Подозреваемые К.А.Ж. и Т.К.М. признаны виновными по ст 129 Уголовного кодекса КР («Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и приговорены к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, К.А.Ж. был оправдан по ст. 125 ч.2 п.1 и ст. 243 ч.2 п.1 в связи с отсутствием доказательств о совершении им данных действий.

Т.К.М. был оправдан по ст. 125 ч.2 п.1 в связи с отсутствием доказательств о совершении им данного преступления.

