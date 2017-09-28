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Названы самые загазованные районы Астаны

28 сентября 2017, 12:53

В основном, воздух в столице загрязнен диоксидом азота и оксидом углерода, взвешенными частицами и пылью.

Экологи «Казгидромета» рассказали о состоянии воздуха в Астане, передает Казинформ.

Начальник лаборатории РГП «Казгидромет» Дана Аманбаева оценила состояние воздуха в Астане, как «загрязнение умеренного уровня».

«В основном, у нас воздух загрязнен диоксидом азота и оксидом углерода, взвешенными частицами и пылью. По этим параметрам наиболее загрязнены в столице в районе рынка «Шапагат» и на автоматическом посту №6 по ул. Алаш. Это загрязнение происходит от отходов бензина из выхлопных труб автомобилей», - говорит она.

Уровень загрязнения воздуха определяется при помощи датчиков российского и финского производства. В июле был установлен финский датчик AQT-420, который дорабатывается в данный момент.

«Датчик не определяет в воздухе наличие тяжелых металлов, он выявляет такие компоненты, как диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, взвешенные частицы. Если до конца года, как обещали в компании, они закончат доработку данного датчика, то после сравнения данных с российскими уже установленными аналогами руководство будет рассматривать вопрос о внедрении датчиков на экологической сети «Казгидромета», - отмечает эксперт.

Азамат Сыздыкбаев.

Фото: advantour.com.

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