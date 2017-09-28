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У греческого острова Кастелоризо затонула лодка с мигрантами

28 сентября 2017, 12:53

Погибла девятилетняя девочка, 25 человек спасены.

Лодка с мигрантами затонула возле греческого острова Кастелоризо недалеко от Турции, сообщает Афинское агентство новостей АМНА, передает РИА Новости.

Трагедия произошла на рассвете в море к северо-западу от Кастелоризо. Лодка с неизвестным до сих пор числом беженцев затонула из-за плохой погоды.

Шестерых беженцев, в том числе троих детей, подняли на корабль европейского агентства по контролю границ Frontex. Спасенная девятилетняя девочка почувствовала себя плохо, ее перевезли в больницу в Кастелоризо, где, несмотря на усилия врачей, она умерла.

Еще 20 человек смогли самостоятельно добраться до острова, где их заметили с яхты и сообщили в береговую охрану.

Сейчас в море продолжается поисково-спасательная операция, в ней задействованы вертолет военной авиации и два корабля береговой охраны.

Фото © AFP 2017 / Giannis Politis

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