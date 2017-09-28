У греческого острова Кастелоризо затонула лодка с мигрантами

Лодка с мигрантами затонула возле греческого острова Кастелоризо недалеко от Турции, сообщает Афинское агентство новостей АМНА,

Трагедия произошла на рассвете в море к северо-западу от Кастелоризо. Лодка с неизвестным до сих пор числом беженцев затонула из-за плохой погоды.





Шестерых беженцев, в том числе троих детей, подняли на корабль европейского агентства по контролю границ Frontex. Спасенная девятилетняя девочка почувствовала себя плохо, ее перевезли в больницу в Кастелоризо, где, несмотря на усилия врачей, она умерла.





Еще 20 человек смогли самостоятельно добраться до острова, где их заметили с яхты и сообщили в береговую охрану.





Сейчас в море продолжается поисково-спасательная операция, в ней задействованы вертолет военной авиации и два корабля береговой охраны.



