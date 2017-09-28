В Астане будут штрафовать за нелегальную установку теплорегулятора в квартирах

В Управлении энергетики Астаны прокомментировали, можно ли повышать температуру в квартирах за счет теплорегуляторов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.





Устанавливать специальное оборудование можно только с разрешения КСК и АО «Астана-Теплотранзит», сообщил начальник Управления энергетики Бактыбек Жапаев.





Прежде чем устанавливать теплорегулятор в квартире, необходимо уведомить данные организации. В случае, если оборудование сертифицировано и не нарушает гидравлический режим дома, органы выдадут разрешение. В противном случае можно получить штраф.





«Если теплорегулятор установлен нелегально, он будет нарушать гидравлический режим дома. То есть у кого-то будет тепло, у кого-то – холодно. В конечном итоге это может привести к завоздушиванию системы. Сегодня местный уполномоченный орган есть – это мы. Мы будем выезжать вместе со специалистами АО «Астана-Теплотранзит», жилищной инспекции, разбираться по данному факту. Вплоть до штрафов. Размер штрафа зависит от причиненного ущерба», – пояснил Б. Жапаев.

Напомним , 27 сентября в Астане официально стартовал отопительный сезон. А накануне подача отопления началась в дошкольные учреждения, школы, объекты здравоохранения и культуры.





Ранее в городском Управлении энергетики заявили о 100%-й готовности столичных школ, больниц и объектов культуры к отопительному сезону. Многоэтажные жилые дома также практически полностью готовы к приему тепла.



