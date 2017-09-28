Вице-министр МСХ РК: У аграрной науки нет связи с бизнесом

В то же время ежегодно в Казахстане на аграрную науку выделяют миллиарды тенге.

На брифинге в правительстве вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева проинформировала о проблемах в аграрной науке, требующих решения , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Больше внимание уделяется правительством развитию аграрной науки. Мы должны решить ряд проблемных вопросов, которые связаны с тем, что сейчас наша аграрная наука, к сожалению, не имеет достаточно крепких связей с бизнесом», - сказала она.





В связи с этим, по ее словам, сейчас в схеме финансированию аграрной науки больше привлекать аграрный бизнес, который, по сути, должен стать заказчиком научно-исследовательских тематик, тех разработок, которыми занимаются отечественные ученые.





«В целом общая сумма финансирования науки на ближайшие три года, то есть 2018-2020 годы, составляет 12,6 млрд тенге. Это приблизительно около 4,2 млрд ежегодно. Финансирование осуществляется по 21 приоритетному направлению развития науки. Но, конечно же, хотелось бы для того, чтобы больше повысить эффективность нашей аграрной науки, увидеть большее участие нашего бизнеса», - заключила замглавы ведомства.





Ксения Давыдова, Астана