Госсекретарь призвала казахстанцев учиться у 10-летнего алматинца

Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова назвала казахстанцев духовными, гуманными и цивилизованными, передает передает Казинформ





«Как сказал Глава государства, патриотизм начинается с любви к своей родине, к своему аулу, городу. Отрадно осознавать, что у нас в стране динамично развивается духовное, здоровое, гуманное, цивилизованное общество, которое твердо поддерживает инициативы Президента. Например, недавно десятилетний мальчик, ученик третьего класса Давид Балтабаев убрал гору мусора с соседнего двора в Алматы. Поступок юного Давида - пример для многих взрослых, урок и назидание. Известный дипломат, общественный деятель, первый министр иностранных дел Казахстана Тулеутай Сулейменов подарил своему городу Аягоз спортивную площадку для занятия уличным спортом Street Workout, оборудованную турниками, брусьями и другими спортивными тренажерами. В селе Ильичёвка Северо-Казахстанской области предприниматель Сайран Джакупов построил новый современный медпункт стоимостью 15 млн тенге», - рассказала она, выступая на республиканском форуме «Туған жер» в Актобе.





По ее словам, актюбинцы в этом отношении находятся в первых рядах тех, кто реально на деле поддерживают свой край. Она отметила трех директоров ТОО, выделивших средства на строительство Центра искусств «Жұбановтар әулеті», хоккейно-тренировочного модуля, здания областного историко-краеведческого музея.





«Конечно, в целом, масштабы добрых дел благородных граждан разные, но всех этих людей объединяет одно высокое чувство - искренняя любовь к родине. Такие примеры патриотизма мы можем увидеть во всех регионах страны», - подчеркнула Госсекретарь.





По ее словам, проект «Туған жер» этим не ограничивается.





«Как сказал Президент страны, это серьезная краеведческая работа в сфере образования, экологии, благоустройства, изучение региональной истории, восстановление культурно-исторических памятников и культурных объектов местного масштаба», - добавила она.





Напомним, сегодня Гульшара Абдыкаликова открыла проходящий впервые в Актюбинской области масштабный республиканский форум «Туған жер», в котором принимает участие более 300 успешных актюбинцев из 20 стран мира.





Дамир Байманов.



