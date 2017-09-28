Назначен замруководителя канцелярии премьер-министра РК

Талгат Адуов родился 1976 в КазССР.





Образование, специальность (квалификация), лицензии:

·Турецкий государственный университет Мармара, Стамбул

Специальность «Экономика»

Трудовой стаж:

· Заместитель директора филиала ТОО «Туркуаз Телеком», г. Алматы (1998-2002);

· Третий секретарь отдела мониторинга инвестиционных проектов Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, третий секретарь Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2006);

· Первый секретарь, советник, начальник отдела Департамента международных организаций и многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2006-2007);

· Эксперт, старший эксперт, Заместитель шефа Протокола Президента Республики Казахстан (2007-2015);

· Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2015-08.2016);

· Заместитель председателя Правления АО «НК «КазАвтоЖол» (с 15.08.2016)



