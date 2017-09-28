Назначен замруководителя канцелярии премьер-министра РК
28 сентября 2017, 13:04
Им стал Талгат Адуов.
Экс-зампред правления АО "НК "КазАвтоЖол" Талгат Адуов назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, сообщает Today.kz.
Его в должности зампреда "НК "КазАвтоЖол" сменил Бауржан Бишенов.
Талгат Адуов родился 1976 в КазССР.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
·Турецкий государственный университет Мармара, Стамбул
Специальность «Экономика»
Трудовой стаж:
· Заместитель директора филиала ТОО «Туркуаз Телеком», г. Алматы (1998-2002);
· Третий секретарь отдела мониторинга инвестиционных проектов Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, третий секретарь Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2006);
· Первый секретарь, советник, начальник отдела Департамента международных организаций и многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2006-2007);
· Эксперт, старший эксперт, Заместитель шефа Протокола Президента Республики Казахстан (2007-2015);
· Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2015-08.2016);
· Заместитель председателя Правления АО «НК «КазАвтоЖол» (с 15.08.2016)
Фото: ҚазАвтоЖол
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