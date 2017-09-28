Skoda выпустила 20-миллионный автомобиль
28 сентября 2017, 13:05
Чешский производитель Skoda прошел очередной важный этап в своей истории — накануне был выпущен 20-миллионный автомобиль с момента основания компании.
Компания Skoda Auto официально сообщает о том, что с конвейера завода в Квасинах сошёл 20-миллионный автомобиль с момента основания компании
Чешская компания Skoda Auto празднует знаменательное событие — накануне с конвейера завода марки в Квасинах сошёл 20-миллионный автомобиль с момента основания компании.
Согласно официальному пресс-релизу бренда, юбилейным автомобилем стал новый компактный внедорожник Skoda Karoq. Бесспорно, это достижение подтверждает успех стратегии чешского бренда. Компания Skoda Auto «развивалась стремительными темпами, особенно, после вхождения в состав немецкого автогиганта Volkswagen Group в 1991 году».
Выступая перед журналистами Бернхард Майер, глава компании Skoda Auto, отметил:
«Выпуск 20 миллионов автомобилей стал огромным достижением в истории компании Skoda Auto. Мы нацелены на очередной рекорд производства и продаж в этом году. Основанием для этого является наша "Стратегия 2025", которая готовит Skoda Auto к процессу изменений в обществе и автомобильной индустрии».
Стоит напомнить, что чешская компания Skoda Auto — это один из старейших автомобилестроительных производителей в мире. Уже в начале 1905 года марка начала выпуск транспортных средств в Млада Болеславе. Первым серийным автомобилем чешского бренда являлась модель Voiturette A, которая была разработана основателями компании Лорином и Клементом.
Пользуясь случаем, напомним, что в начале лета текущего года чешская компания Skoda Auto выпустила 15-миллионный автомобиль с момента присоединения бренда к концерну Volkswagen Group.
Via livecars
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