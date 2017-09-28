8 новых пешеходных переходов появится в Астане

Проектно-сметная документация по планируемым пешеходным переходам будет разработана до 1 июня 2018 года.

В управлении автомобильных дорог Астаны рассказали о наиболее приоритетных для оснащения пешеходными переходами участках столицы , сообщает МИА « , сообщает МИА « Казинформ





К ним относятся участки дорог: по проспекту Тәуелсіздік, в районе Дворца школьников; по проспекту Республики, напротив Дворца «Жастар»; по улице А. Пушкина, в районе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева; по улице И. Гете, в районе привокзальной площади; по проспекту Н. Тілендиева, в районе средней школы №18; по улице Ш. Уәлиханова, в районе ТЦ «Тұлпар»; по проспекту Абылай хана, в районе ТЦ «Встреча» и «Гүлжан»; на пересечении проспекта Тұран и шоссе Қорғалжын.





Как отметили в управлении, проектно-сметная документация по планируемым пешеходным переходам будет разработана до 1 июня 2018 года.





«После получения положительного заключения РГП «Госэкспертиза» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК будет подана бюджетная заявка на строительство переходов», - сообщили в ведомстве.





В управлении также отметили, что подрядную организацию для строительства переходов планируется определить в срок до 1 августа следующего года.





Вместе с тем, в управлении пассажирского транспорта Астаны отметили, что дополнительные светофоры, по крайней мере, до конца года, установлены не будут.



