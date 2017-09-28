Назначен зампредседателя АО «НК «КазАвтоЖол»

Назначен заместитель председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол». Им стал Бауржан Бишенов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Бишенов сменил на этой должности Талгата Адуова, который перешел на работу в канцелярию премьер-министра РК.

Ранее Бауржан Бишенов с 2015 года занимал должность Управляющего директора по правовым вопросам АО.

По данным пресс-службы, Бауржан Бишенов 1983 года рождения, окончил Высшую школу права «Әділет» по специальности «Правоведение», Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2004 году сотрудником Акмолинской транспортной прокуратуры.

В 2006 году работал главным специалистом отдела материально-технического обеспечения и государственных закупок Департамента здравоохранения Астаны.

С 2006 по 2008 год проработал в Управлении нормотворческой деятельности Юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В период с 2008 года по 2012 год работал заместителем начальника отдела претензионно-исковой и нормативно-правовой работы, начальник отдела претензионно-исковой работы юридического управления и начальник юридической службы в АО «Пассажирские перевозки».

С ноября 2011 года по декабрь 2015 года занимал должность Директора Департамента правового обеспечения, управляющего директора, исполнительного директора АО «КазАгроФинанс», члена правления.