Общественный совет Минобразования рекомендует отменить ЕНТ для поступающих в вузы платно

Инициативу партии «Ак Жол» об отмене ЕНТ для молодежи, поступающей в вузы на платной основе, обсудил Общественный совет Министерства образования и науки РК, сообщает МИА «Казинформ».

По мнению представителей «Ак жол», «существующая система распределения грантов стимулирует «утечку мозгов» из нашей страны... Тем более, что возможности бесплатного обучения предоставляют вузы России, Чехии, Китая и других стран. Многие молодые специалисты в Казахстан уже не возвращаются».

«В современном мире многие страны, в том числе Россия и Китай, стремятся повысить процент людей в своем населении с высшим образованием, такая тенденция должна быть и у нас, поэтому действительно необходимо расширять доступность высшего образования - в части создания гибких и ориентированных на потребности молодежи условий сдачи ЕНТ», - отметил Председатель Общественного совета С. Ирсалиев.

Общественный совет рекомендовал министерству рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты с целью отмены ЕНТ для абитуриентов, поступающих в вузы на платной основе и установления ЕНТ в качестве инструмента конкурсного отбора для получения государственных образовательных грантов.

Кроме того, Общественный совет высказал свою точку зрения относительно расширения доступа казахстанской молодежи к лучшим зарубежным программам высшего образования и рекомендовал МОН активизировать практику создания международных кампусов зарубежных вузов в Казахстане, в первую очередь - в Астане.