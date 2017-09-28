Работницы банка украли миллионы тенге со счета умершего клиента в Алматы

В районном суде № 2 Медеуского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении двух женщин, обвиненных в присвоении и растрате имущества ДБ АО «Сбербанк» в особо крупном размере, передает передает Zakon.kz со ссылкой на районный суд.





В суде было установлено, что одна из сотрудниц "Сбербанка", являясь заместителем начальника филиала, при проведении акции среди клиентов банка получила 80 подарочных сертификатов номиналом по 100 тыс тенге для вручения их клиентам. Сертификаты давали право на приобретение косметики и одежды. Используя свое служебное положение подсудимая присвоила сертификаты 14 клиентов банка и отоварилась на них на 1 500 000 тенге.





Далее подсудимая привлекла к своей преступной деятельности подчиненную.





28 марта 2016 года в АО «Сбербанк» клиент открыл счет на свое имя и внес туда 770 627 580 тенге. А в апреле этого же года мужчина скоропостижно скончался. Узнав об этом, подсудимая сообщила подчиненной. Они выяснили, что наследников у умершего клиента нет.





"Имея непосредственный доступ к счетам клиентов банка, С. и Б. посредством смс-банкинга с помощью карты «Сбербанк онлайн» совершали хищение денежных средств с банковской карточки клиента А. на сумму в размере 7 663 000 тенге, причинив особо крупный ущерб АО «Сбербанк»", - сообщили в суде.





В суде подсудимые признали свою вину.





Приговором суда бывшая заместитель начальника филиала банка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.3 п.1, 189 ч.4 п.2 УК РК, и ей окончательно назначено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества , с лишением права занимать должности в банковской деятельности, связанной с материальной ответственностью, сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





Ее бывшая подчиненная признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 189 ч.4 п.2 УК РК, и ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в банковской деятельности, связанной с материальной ответственностью, сроком на 5 лет. На основании ст.63 ч.3 УК РК назначенное наказание считать условным на 7 лет .





Приговор не вступил в законную силу.