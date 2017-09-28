Сагинтаев распределил обязанности между своими заместителями

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев подписал распоряжение «О распределении обязанностей между Премьер-Министром, заместителями Премьер-Министра и Руководителем Канцелярии Премьер-Министра РК», сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Согласно документу, в ведении Премьер-Министра находятся стратегические вопросы экономической, финансовой, фискальной и таможенной политики, государственного бюджета, вопросы обороны и правопорядка, развития нефтегазового сектора, управления государственными активами, реализации административной реформы госорганов, межгосударственных отношений и международного сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций, улучшения инвестиционного климата и другие.

В круг обязанностей Первого заместителя Премьер-Министра Аскара Мамина включены вопросы оперативного управления экономикой и региональной политики, развития транспортной инфраструктуры и логистики, развития строительства и модернизации ЖКХ. Также Аскар Мамин курирует вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, чрезвычайной ситуации и мобилизационной работы, космической деятельности, энергосбережения и повышения энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, угольной, атомной промышленности и ядерной энергетики, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, нефтехимии, экспортного контроля, охраны окружающей среды, подготовки и прохождения отопительных сезонов и другие.

В сферу деятельности Первого заместителя Премьер-Министра также отнесены вопросы координации развития специальных экономических и индустриальных зон, сотрудничества в рамках ЕАЭС.

За заместителем Премьер-Министра Ерболатом Досаевым закреплены вопросы проектного управления Третьей модернизации экономики страны, системы госпланирования, развития финансового сектора, макроэкономической, бюджетной, налоговой и таможенной политики, развития МСБ и ГЧП, а также развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, религии, туризма, культуры и спорта, демографической и миграционной политики, координации реализации тарифной политики и другие.

Заместитель Премьер-Министра Аскар Жумагалиев координирует вопросы цифровизации отраслей и развития цифровой экономики, информатизации, связи и информационной безопасности, развития «электронного правительства», информационных технологий, автоматизации госуслуг, электронной коммерции, развития спутниковой связи, реализации государственной информационной политики и другие.

Заместитель Премьер-Министра Аскар Мырзахметов курирует вопросы агропромышленного комплекса, земельных отношений, водных ресурсов, лесного хозяйства, животного мира, сельхозмашиностроения, продуктивной занятости на селе и другие.

Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Нурлан Алдабергенов осуществляет решение вопросов информационно-аналитического, правового, организационного, протокольного, документационного, материально-технического и иного обеспечения Премьер-Министра и руководства Правительства и другие.