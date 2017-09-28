Из-за извержения вулкана на Бали проходит эвакуация жителей

Как сообщил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо, во вторник на острове были эвакуированы 76 тысяч человек, в среду их число увеличилось до 96 тысяч.

В связи с активностью вулкана Агунг на данный момент на всей территории острова Бали объявлено чрезвычайное положение. Радиус зоны особой опасности составляет 12 километров от кратера вулкана. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения на острове до 1 октября.





Ранее посольство РФ в Индонезии рекомендовало российским туристам, находящимся на Бали, не выезжать в центральные и северо-восточные районы острова в связи с активностью вулкана.



