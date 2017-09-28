Из-за извержения вулкана на Бали проходит эвакуация жителей
28 сентября 2017, 13:22
Ранее сообщалось об эвакуации около 50 тысяч человек.
Число эвакуированных на индонезийском острове Бали из-за возможного извержения вулкана Агунг возросло до 96 тысяч человек, пишет газета Straits Times, передает РИА Новости.
Как сообщил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо, во вторник на острове были эвакуированы 76 тысяч человек, в среду их число увеличилось до 96 тысяч.
По данным издания, местные власти установили сирены вокруг вулкана, чтобы предупредить людей в случае начала извержения. Представитель управления заявил, что активность вулкана остается высокой. Он добавил, что в районе были зафиксированы сотни подземных толчков.
В связи с активностью вулкана Агунг на данный момент на всей территории острова Бали объявлено чрезвычайное положение. Радиус зоны особой опасности составляет 12 километров от кратера вулкана. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения на острове до 1 октября.
Ранее посольство РФ в Индонезии рекомендовало российским туристам, находящимся на Бали, не выезжать в центральные и северо-восточные районы острова в связи с активностью вулкана.
Фото © РИА Новости / Михаил Цыганов
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