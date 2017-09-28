В России создают электромагнитные бомбы, парализующие технику противника

Михеев разъяснил, что "Алабуга" не является конкретным оружием: под этим шифром в 2011-2012 годах завершился целый комплекс научных исследований, в ходе которых определили основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего.

Это воздействие может быть разным по интенсивности: "Начиная с обычного помехового влияния с временным выводом систем вооружения и военной техники противника из строя вплоть до ее полного радиоэлектронного поражения, приводящего к энергетическому, деструктивному повреждению основных электронных элементов, плат, блоков и систем".





После окончания этой работы все данные о ее результатах были закрыты, а сама тема СВЧ-оружия попала в разряд критических технологий с наивысшим грифом секретности, подчеркнул Михеев.





"Сегодня мы можем только сказать, что все эти наработки переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ по созданию электромагнитного оружия: снарядов, бомб, ракет, несущих на себе специальный взрывомагнитный генератор", — отметил собеседник.





Подобные разработки ведут все ведущие мировые державы – в частности, США и Китай, заключил он.



