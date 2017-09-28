В России создают электромагнитные бомбы, парализующие технику противника
28 сентября 2017, 13:25
Подобные разработки ведут все ведущие мировые державы – в частности, США и Китай.
В России создаются радиоэлектронные боеприпасы, способные вывести технику противника из строя за счет мощного СВЧ-импульса, сообщил РИА Новости советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса создали мощную электромагнитную ракету "Алабуга", имеющую боевой блок с генератором электромагнитного поля высокой мощности. Сообщалось, что она может одним ударом накрыть территорию 3,5 километров и вывести из строя всю электронику, превратив ее в "груду металлолома".
Михеев разъяснил, что "Алабуга" не является конкретным оружием: под этим шифром в 2011-2012 годах завершился целый комплекс научных исследований, в ходе которых определили основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего.
"Была проведена очень серьёзная теоретическая оценка и практическая работа на лабораторных макетах и специализированных полигонах, в ходе которой определена номенклатура радиоэлектронного оружия и степень его воздействия на технику", — рассказал он.
Это воздействие может быть разным по интенсивности: "Начиная с обычного помехового влияния с временным выводом систем вооружения и военной техники противника из строя вплоть до ее полного радиоэлектронного поражения, приводящего к энергетическому, деструктивному повреждению основных электронных элементов, плат, блоков и систем".
После окончания этой работы все данные о ее результатах были закрыты, а сама тема СВЧ-оружия попала в разряд критических технологий с наивысшим грифом секретности, подчеркнул Михеев.
"Сегодня мы можем только сказать, что все эти наработки переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ по созданию электромагнитного оружия: снарядов, бомб, ракет, несущих на себе специальный взрывомагнитный генератор", — отметил собеседник.
Подобные разработки ведут все ведущие мировые державы – в частности, США и Китай, заключил он.
Фото © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880427-d530b20b6bc002170e3943a7dd5a56ea
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...