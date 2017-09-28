Футболист Акмаль Бахтияров: Каждый из нас верит, что мы можем победить в Краснодаре

Капитана кайратовцев о том, как прошел матч с россиянами

С ничьей в весьма драматичном поединке с ровесниками из «Краснодара» начала свой путь в Юношеской Лиге УЕФА этого сезона команда «Кайрата» U-19. Юные алматинцы сначала повели в счете, затем уступали, но сумели-таки вырвать ничью ближе к финальному свистку.





На самом деле, эта встреча изобиловала самыми разными событиями. Два удаления, вырубившееся в разгар матча электричество на стадионе, четыре забитых мяча на двоих — действительно, там было на что посмотреть. Боевая ничья — и будем теперь с нетерпением ждать продолжения в Краснодаре.





А пока корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz попросил рассказать о том, как прошел матч с россиянами, капитана кайратовцев Акмаля Бахтиярова.





— Акмаль, в целом, счет 2:2, на Ваш взгляд, — по игре? Перед началом матча большинство специалистов и букмекеры считали фаворитами краснодарцев...

— Думаю, результат закономерный. Соперники много своих моментов не реализовали, но и мы тоже не использовали свои... Так что, на мой взгляд, счет справедлив.





А вот почему букмекеры считали фаворитами россиян, — ответить не могу. Не знаю, от чего они отталкивались.





— Дадут ли два забитых мяча на выезде серьезное преимущество «Краснодару» в ответной встрече, как считаете?

— Да, у них есть над нами преимущество — в психологическом плане, но это не говорит о том, что все уже потеряно. Каждый из нас верит, что мы можем одолеть этих соперников на выезде.





— Когда на стадионе погас свет, в счете вели гости. После возобновления игры вы отыгрались. Отразился ли, на самом деле, этот инцидент на игроках «Кайрата» с положительной стороны? Может быть, возникшая пауза позволила перевести дух?

— Было трудно постоянно обороняться и ждать возможности для контратаки. В момент отключения прожекторов мы отдохнули и, действительно, перевели дух. Но так как гол забили со стандарта, то не считаю, что именно это помогло нам отыграться.





— В матче было зафиксировано два удаления. Не считаете ли, что временами страсти на поле били через край?

— Страсти, само собой, били через край, — ведь сам турнир и статус игры говорят сами за себя.





— Без основного голкипера Данила Устименко в Краснодаре будет тяжело?

— Будет тяжело без основного голкипера, но у нас есть равносильные ему замены. Думаю, это не должно сказаться на ответном матче.





— В целом, на Ваш взгляд, ваша команда смогла продемонстрировать в прошедшем поединке все, на что способна?

— Наша команда может играть лучше, — нужно только преодолеть волнение, которое в этой встрече присутствовало почти у всех нас.



