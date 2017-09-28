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Назначен замруководителя канцелярии премьер-министра РК

 

Экс-зампред правления АО «НК «КазАвтоЖол» Талгат Адуов назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, сообщает Today.kz.

Его в должности зампреда «НК «КазАвтоЖол» сменил Бауржан Бишенов.

Талгат Адуов родился 1976 в КазССР.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

·Турецкий государственный университет Мармара, Стамбул

Специальность «Экономика»

Трудовой стаж:

· Заместитель директора филиала ТОО «Туркуаз Телеком», г. Алматы (1998-2002);

· Третий секретарь отдела мониторинга инвестиционных проектов Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, третий секретарь Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2006);

· Первый секретарь, советник, начальник отдела Департамента международных организаций и многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2006-2007);

· Эксперт, старший эксперт, Заместитель шефа Протокола Президента Республики Казахстан (2007-2015);

· Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2015-08.2016);

· Заместитель председателя Правления АО «НК «КазАвтоЖол» (с 15.08.2016)

 

28 сентября 2017, 13:21
Источник, интернет-ресурс: Today.kz

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