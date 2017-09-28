Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Баян Есентаева стала единственным кумиром воспитанниц института "Қазақ қызы"

28 сентября 2017, 13:30

Ученицы института морально-нравственного воспитания затруднились назвать имена других известных женщин.

Ученицы института морально-нравственного воспитания "Қазақ қызы" на вопрос, кто является их кумиром, не смогли назвать никого, кроме продюсера Баян Есентаевой. Об этом в ходе республиканской научно-практической конференции на тему "Роль женских организаций в духовно-нравственном воспитании молодежи и в формировании иммунитета к радикальной религиозной идеологии" заявила глава института Каракат Абден, передает корреспондент Today.kz.

По ее словам Баян Есентаева смогла завоевать информационное пространство. Абден предложила государству создать нового кумира, пусть даже и искусственно. В пример она привела советский образ Зои Космодемьянской.

Глава института призвала разъяснять юным казахстанкам приоритеты в жизни. "Да, девочка должна быть красивой, она обязана радовать собой этот мир. Но важно и понять, что она - будущая мама, желательно многодетная мама. Важно все это донести правильно до сознания девочки", - заключила Абден.

Фото: соцсети.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...