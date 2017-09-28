Баян Есентаева стала единственным кумиром воспитанниц института "Қазақ қызы"
28 сентября 2017, 13:30
Ученицы института морально-нравственного воспитания затруднились назвать имена других известных женщин.
Ученицы института морально-нравственного воспитания "Қазақ қызы" на вопрос, кто является их кумиром, не смогли назвать никого, кроме продюсера Баян Есентаевой. Об этом в ходе республиканской научно-практической конференции на тему "Роль женских организаций в духовно-нравственном воспитании молодежи и в формировании иммунитета к радикальной религиозной идеологии" заявила глава института Каракат Абден, передает корреспондент Today.kz.
По ее словам Баян Есентаева смогла завоевать информационное пространство. Абден предложила государству создать нового кумира, пусть даже и искусственно. В пример она привела советский образ Зои Космодемьянской.
Глава института призвала разъяснять юным казахстанкам приоритеты в жизни. "Да, девочка должна быть красивой, она обязана радовать собой этот мир. Но важно и понять, что она - будущая мама, желательно многодетная мама. Важно все это донести правильно до сознания девочки", - заключила Абден.
Фото: соцсети.
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