Баян Есентаева стала единственным кумиром воспитанниц института "Қазақ қызы"

Ученицы института морально-нравственного воспитания "Қазақ қызы" на вопрос, кто является их кумиром, не смогли назвать никого, кроме продюсера Баян Есентаевой. Об этом в ходе республиканской научно-практической конференции на тему "Роль женских организаций в духовно-нравственном воспитании молодежи и в формировании иммунитета к радикальной религиозной идеологии" заявила глава института Каракат Абден, передает корреспондент передает корреспондент Today.kz





По ее словам Баян Есентаева смогла завоевать информационное пространство. Абден предложила государству создать нового кумира, пусть даже и искусственно. В пример она привела советский образ Зои Космодемьянской.





Глава института призвала разъяснять юным казахстанкам приоритеты в жизни. "Да, девочка должна быть красивой, она обязана радовать собой этот мир. Но важно и понять, что она - будущая мама, желательно многодетная мама. Важно все это донести правильно до сознания девочки", - заключила Абден.



