Ferrari F2001 Шумахера выставили на продажу
28 сентября 2017, 13:37
На этом болиде легендарный Красный барон выиграл два Гран-при в сезоне 2001 года.
Карьера Михаэля Шумахера завершилась в 2012 году. За годы участия в этапах Формулы-1 спортсмен заработал 7 чемпионских титулов, 91 победу, 155 подиумов и 1 556 зачётных очков. Кроме этого, Шумахер побывал за рулём многих болидов, один из которых выставили на продажу, сообщает kolesa.kz.
С молотка пустят Ferrari F2001, одну из самых узнаваемых машин Формулы-1, на которой Красный барон выступал в 2001 году. Шасси под номером 211 принесло гонщику две победы — на Гран-при Монако и Венгрии.
В движение болид приводится 3-литровым атмосферным V10, который выдаёт до 900 сил и крутится до 18 500 оборотов в минуту. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая секвентальная коробка передач.
Вместе с гоночной машиной будущий владелец получит доступ к квалифицированной помощи механиков из Маранелло и возможность полноценно гонять на F2001 на любых треках. С доставкой поможет ассистанс из Ferrari.
Оценщики аукционного дома RM Sotheby’s не оглашали предположительной стоимости болида, но поговаривают, что уйти машина может за 4 млн долларов.
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