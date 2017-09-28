Ferrari F2001 Шумахера выставили на продажу

На этом болиде легендарный Красный барон выиграл два Гран-при в сезоне 2001 года.













С молотка пустят Ferrari F2001, одну из самых узнаваемых машин Формулы-1, на которой Красный барон выступал в 2001 году. Шасси под номером 211 принесло гонщику две победы — на Гран-при Монако и Венгрии.











В движение болид приводится 3-литровым атмосферным V10, который выдаёт до 900 сил и крутится до 18 500 оборотов в минуту. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая секвентальная коробка передач.













Вместе с гоночной машиной будущий владелец получит доступ к квалифицированной помощи механиков из Маранелло и возможность полноценно гонять на F2001 на любых треках. С доставкой поможет ассистанс из Ferrari.













Оценщики аукционного дома RM Sotheby’s не оглашали предположительной стоимости болида, но поговаривают, что уйти машина может за 4 млн долларов.



