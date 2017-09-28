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Узбекистан поставит в США урановый концентрат на $300 млн

28 сентября 2017, 13:43

За последнюю четверть века узбекистанский уран поставлялся в Японию, прорабатывался вопрос его поставок в Индию.

Узбекистан в соответствии с подписанным с США договором осуществит поставки уранового концентрата на $300 млн. Об этом в среду на заседании международного пресс-клуба сообщил министр внешней торговли республики Эльёр Ганиев, передает ТАСС.

"Контракт носит долгосрочный характер, он рассчитан на семь лет, его общая стоимость превышает $300 млн. Можно сказать, что соглашение подписано на очень выгодных условиях, значительно более выгодных, чем подписывают некоторые страны - поставщики уранового концентрата", - сказал Ганиев.

По данным госкомгеологии республики, разведанные в советское время запасы урана составляют около 200 тыс. т, из которых около 150 тыс. т - уран месторождений песчаникового типа и менее 50 тыс. т - месторождений черносланцевого типа.

За последнюю четверть века узбекистанский уран поставлялся в Японию, прорабатывался вопрос его поставок в Индию. В начале 2000-х годов переговоры о совместных разработках урановых месторождений в Узбекистане велись с компанией "Росатом".

В последнее время республика пытается найти инвесторов для разработки месторождений черносланцевого типа, которые требуют значительных материальных вложений.

Фото ca-news.org



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