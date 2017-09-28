Что стало с недвижимостью Тохтара Тулешова
28 сентября 2017, 13:52
Четыре элитных особняка отправились в собственность государству.
Четыре элитных особняка бывшего владельца шымкентского пивзавода Тохтара Тулешова отправились в собственность государству. Власти намерены передать их на баланс городского отдела образования, сообщает BNews.kz.
Первые два особняка бывшего шымкентского олигарха, расположенных в одном из элитных районов Шымкента, сейчас полностью пустуют. После того, как произошла конфискация имущества, одна из семей Тулешова прежде, чем съехать, забрала с собой все. В доме нет ни люстр, ни межкомнатных дверей, сняты батареи и даже окна семья попыталась унести с собой. Между построенными на 16 соток зданиями вырыт котлован. По задумке он должен был соединять эти два дома посредством подземного перехода. Территория внутреннего двора украшена дорогостоящей растительностью. Сейчас оба здания перешли в собственность акимата и уже переданы на баланс городскому отделу образования. Власти намерены полностью переделать здания под художественную школу на 450 детей.
В третьем особняке, расположенного по улице Бекет Батыра, до сих пор проживает одна из жен Тулешова со своим сыном. Сейчас это элитное жилье принадлежит акимату. Со слов соседей, в эти хоромы «пивной король» вложил не малые деньги.
Четвертый дом, расположенный по улице Елшибек Батыра, акимат планирует снести полностью. Этот объект признан аварийным и власти планируют построить на его месте общежитие, либо жилье для госслужащих.
Изъятые же земельные участки пивного короля будут использованы под строительство пока не известно каких объектов.
Напомним, известный бизнесмен, владелец ТОО «Шымкентпиво» Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в Шымкенте. По версии следствия, он был связан с международной преступной группой, которой он якобы оказывал финансовую поддержку. При задержании у Тулешева и задержанных вместе с ним лиц были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, наркотики и религиозная литература. «Пивной король» обвинялся в попытке насильственного изменения конституционного строя Казахстана, создании и руководстве экстремистской группой, кроме того, в создании транснационального сообщества, участии в нем, финансировании деятельности преступной группы, хранении, распределении имущества, разработке каналов финансирования и бандитизма.
Тохтар Тулешов приговорен к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и общественных организациях.
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