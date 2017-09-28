Что стало с недвижимостью Тохтара Тулешова

Четыре элитных особняка бывшего владельца шымкентского пивзавода Тохтара Тулешова отправились в собственность государству. Власти намерены передать их на баланс городского отдела образования , сообщает , сообщает BNews.kz





Первые два особняка бывшего шымкентского олигарха, расположенных в одном из элитных районов Шымкента, сейчас полностью пустуют. После того, как произошла конфискация имущества, одна из семей Тулешова прежде, чем съехать, забрала с собой все. В доме нет ни люстр, ни межкомнатных дверей, сняты батареи и даже окна семья попыталась унести с собой. Между построенными на 16 соток зданиями вырыт котлован. По задумке он должен был соединять эти два дома посредством подземного перехода. Территория внутреннего двора украшена дорогостоящей растительностью. Сейчас оба здания перешли в собственность акимата и уже переданы на баланс городскому отделу образования. Власти намерены полностью переделать здания под художественную школу на 450 детей.





В третьем особняке , расположенного по улице Бекет Батыра, до сих пор проживает одна из жен Тулешова со своим сыном. Сейчас это элитное жилье принадлежит акимату. Со слов соседей, в эти хоромы «пивной король» вложил не малые деньги.



