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Мадонна на ток-шоу спародировала Ким Кардашьян

28 сентября 2017, 13:57

"Пока-а-а", — жеманно произнесла Мадонна, заставив зрителей хохотать.

Певица Мадонна пришла на эфир популярной передачи The Tonight Show к ведущему Джимми Фэллону, чтобы прорекламировать свою новую косметическую линейку, передает Вести.ru.

В ходе программы Фэллон заставил Мадонну показать пародию на светскую львицу Ким Кардашьян.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Мадонна и Фэллон играют в игру Lip Flip, в рамках которой собеседники "меняются губами" с помощью компьютерного монтажа. Сначала ведущий спародировал нарочитый британский акцент Мадонны, а затем певица высмеяла бруклинское происхождение юмориста.


После этого Фэллон попросил гостью изобразить Ким Кардашьян, приходящую на вечеринку и покидающую ее.

"Пока-а-а", — жеманно произнесла Мадонна, заставив зрителей хохотать.

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