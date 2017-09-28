Мадонна на ток-шоу спародировала Ким Кардашьян

Певица Мадонна пришла на эфир популярной передачи The Tonight Show к ведущему Джимми Фэллону, чтобы прорекламировать свою новую косметическую линейку, передает передает Вести.ru





В ходе программы Фэллон заставил Мадонну показать пародию на светскую львицу Ким Кардашьян.





На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Мадонна и Фэллон играют в игру Lip Flip, в рамках которой собеседники "меняются губами" с помощью компьютерного монтажа. Сначала ведущий спародировал нарочитый британский акцент Мадонны, а затем певица высмеяла бруклинское происхождение юмориста.







