Верховный Суд презентовал для журналистов Ситуационный центр

13 сентября 2017 года в ходе Республиканского совещания по вопросам цифровизации Главой государства дан официальный старт работе Ситуационного центра Верховного Суда.

Сегодня проведен специальный пресс-тур для журналистов по работе новой структуры и последним наработкам в сфере электронного правосудия. Мероприятие провел Руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Нурсерик Шарипов и судья-координатор Верховного Суда по работе со СМИ Елена Максюта. Всего в пресс-туре приняло участие порядка 30 журналистов от 17 СМИ.

Начиная встречу, Н.Шарипов рассказал о концептуальном видении работы по внедрению новых информационных технологий в работу судов. «Электронное правосудие нацелено на упрощение судопроизводства, повышение его оперативности, доступности и прозрачности. В конечном счете, все это является ключом к росту доверия населения судебной системе», - подчеркнул он.

Далее журналистам были презентованы возможности системы аудиовидеофиксации (АВФ), в том числе для проведения видеоконференцсвязи (ВКС). Во исполнение 20 шага Плана Нации на сегодня все залы судебных заседаний оснащены системами АВФ (1418 залов). 98% судебных заседаний проходит с применением АВФ. В судах внедрен электронный протокол. Исключена возможность для корректировки записи АВФ и обеспечена ее гарантированная сохранность.

В рамках презентации проведены подключения посредством ВКС с учреждениями Комитета уголовно-исправительной системы и изолятором временного содержания. ВКС позволяет органу исправительной системы исключить конвоирование. Посредством ВКС в текущем году местными судами рассмотрено 9 589 материалов. В случае необходимости посредством ВКС в суде дистанционно может принять участие любой участник судебного процесса, находясь в ближайшем к нему суде в любой точке страны.

Начиная с 2017 года, в судах запущен сервис Мобильный судебный кабинет. Теперь стороне не нужно приходить в суд. Она может принять участие в судебном процессе через мобильные устройства, имеющие выход к Интернету, в том числе из-за рубежа.

Далее представителям СМИ был показан Ситуационный центр (СЦ).

СЦ - это единая система мониторинга деятельности судов, позволяющая в онлайн режиме вести круглосуточный сбор и анализ актуальной судебной информации. Верховный Суд посредством СЦ видит в реальном времени возможные сбои в работе судов и принимает меры по их оперативному исправлению.

В целом СЦ отслеживается работа 370 местных судов по 700 показателям. Поступающая информация сегментирована в 4 блока - показатели по делопроизводству и судопроизводству, система мониторинга компонентов «Төрелік», информационная безопасность и применение АВФ.

1-й блок контролирует работу канцелярий всех судов республики в части регистрации новой корреспонденции, по автоматическому распределению дел и материалов.

2-й блок отслеживает работоспособность всех серверных компонентов «Төрелік». Система состоит из более 25 показателей и позволяет оперативно реагировать на отклонение от заданных параметров, принимать необходимые меры по стабилизации их работы.

3-й блок своевременно реагирует на киберугрозы, предотвращает вероятность их появления в будущем.

4-й блок оперативно отслеживает ситуацию во всех залах судебных заседаний республики. Для мониторинга АВФ разработан соответствующий функционал, позволяющий определять своевременность проведения судебного заседания, давать отчет о применении и репликации АВФ.

СЦ - новый уровень защиты законных прав и интересов граждан при отправлении правосудия. Он позволяет выявить проблему до того как по ней сторона обратится в суд и исключить ее в дальнейшем.

Потенциал СЦ позволяет постоянно модернизировать электронные решения по расширению возможностей мониторинга за работой судов.