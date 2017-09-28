Серверы казахстанских банков подверглись хакерской атаке

Сообщается, что специалисты банка зафиксировали вчера масштабную DDoS-атаку в виде ложных запросов одновременно с огромного числа IP адресов. Из-за них блокировалась работа портала.

"Банк располагает сведениями, что аналогичной хакерской атаке подвергся ряд других казахстанских банков, а также Казахстанский центр межбанковских расчетов при Национальном банке РК. Целями таких атак обычно являются существенное замедление работы интернет-ресурсов с возможным последующим шантажом и вымогательством со стороны хакеров. При этом никакой угрозы внутренней информационной инфраструктуре банка эта хакерская атака не несёт, поскольку банковские системы имеют надёжную программно-аппаратную защиту от преступных посягательств. Другими словами, средствам клиентов ничто не угрожает, оснований для беспокойства нет", - сообщила директор Службы корпоративных коммуникаций Qazqom Лариса Коковинец.

По ее словам, банк уведомил уполномоченные государственные органы по борьбе с киберпреступностью, а также Комитет национальной безопасности РК о происходящей атаке и совместно с ними предпринял ряд мер для фильтрации паразитного трафика, а также для выявления источника DDоS-атаки.





"Банк предпринимает все необходимые меры для восстановления доступности своих интернет-сервисов и приносит извинения своим клиентам за возможные неудобства. В случае срочной необходимости проведения банковских операций клиенты могут обратиться в любое отделение Qazkom или воспользоваться услугами банка в объединенной сети банкоматов Halyk + Qazkom", - подытожила она.



