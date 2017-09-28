Серверы казахстанских банков подверглись хакерской атаке
28 сентября 2017, 13:58
Были зафиксированы DDoS-атаки.
В последние сутки наблюдается повышенная активность хакеров на серверы ряда казахстанских банков, в том числе интернет-портал Homebank, передает Zakon.kz.
Сообщается, что специалисты банка зафиксировали вчера масштабную DDoS-атаку в виде ложных запросов одновременно с огромного числа IP адресов. Из-за них блокировалась работа портала.
"Для гарантированной защиты сайта и ваших счетов специалисты банка предпринимают необходимые технические меры по нейтрализации действий хакеров, в связи с этим мы приносим свои извинения, если будут наблюдаться задержки в проведении операций или сайт будет временно недоступен. Мы делаем все возможное для нормализации работы Homebank и просим отнестись к этому с пониманием", - говорится в сообщении Qazqom в Facebook.
"Банк располагает сведениями, что аналогичной хакерской атаке подвергся ряд других казахстанских банков, а также Казахстанский центр межбанковских расчетов при Национальном банке РК. Целями таких атак обычно являются существенное замедление работы интернет-ресурсов с возможным последующим шантажом и вымогательством со стороны хакеров. При этом никакой угрозы внутренней информационной инфраструктуре банка эта хакерская атака не несёт, поскольку банковские системы имеют надёжную программно-аппаратную защиту от преступных посягательств. Другими словами, средствам клиентов ничто не угрожает, оснований для беспокойства нет", - сообщила директор Службы корпоративных коммуникаций Qazqom Лариса Коковинец.
По ее словам, банк уведомил уполномоченные государственные органы по борьбе с киберпреступностью, а также Комитет национальной безопасности РК о происходящей атаке и совместно с ними предпринял ряд мер для фильтрации паразитного трафика, а также для выявления источника DDоS-атаки.
"Банк предпринимает все необходимые меры для восстановления доступности своих интернет-сервисов и приносит извинения своим клиентам за возможные неудобства. В случае срочной необходимости проведения банковских операций клиенты могут обратиться в любое отделение Qazkom или воспользоваться услугами банка в объединенной сети банкоматов Halyk + Qazkom", - подытожила она.
Фото из открытых источников
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880438-1d65383fc66bfc749feeb7fa3b4eb33b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...