Создатели спорткара «Зверь» построили «Танк»
28 сентября 2017, 14:01
Rezvani Tank оснащен 6,4-литровым 500-сильным V8.
Американская компания Rezvani Motors, анонсировавшая этим летом экстремальный внедорожник, раскрыла дополнительные подробности о новинке. Автопроизводитель опубликовал очередное тизерное изображение и объявил название модели – Tank.
В пресс-релизе сообщается, что Rezvani Tank оснащен 6,4-литровым 500-сильным V8. При этом ранее речь шла о двух модификациях, и издание motor1.com выяснило у основателя компании Ферри Резвани, что модель начального уровня получит 3,6-литровый 285-сильный V6, а в 2018 году появится еще и третий, самый мощный вариант. Привод во всех случаях будет полным.
Как и спорткары Rezvani Beast, Tank придуман дизайнером Самиром Садыховым. Источником вдохновения послужили военные внедорожники, но, несмотря на опции вроде брони и системы ночного видения, «Танк» – это гражданский автомобиль, на котором можно будет ездить по дорогам общего пользования. При этом рамная конструкция, большой клиренс, подвеска «мирового класса» и внедорожные шины позволят водителю чувствовать себя уверенно там, где нет и намека на асфальт.
Полноценная премьера Rezvani Tank состоится через несколько недель, а продажи стартуют до конца текущего года. Оставить заказ можно уже сейчас, внеся 1 тысячу долларов предоплаты.
Текст: Александр Орехов
Фото: Rezvani Motors
Via cartimes
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