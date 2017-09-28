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Минэнерго о ситуации с авиакеросином: Мы не видим предпосылок для остановки рейсов

28 сентября 2017, 14:02

Дефицита авиационного топлива нет.

Минэнерго РК дополнительно импортирует авиационное топливо из Росссии и наращивает мощности переработки Шымкентского НПЗ, сообщает BNews.kz.

«На сегодняшний день остатки авиакеросина составляют в районе 23 тысяч тонн. Совокупных запасов хватает для покрытия потребности примерно на 15 дней. С Министерством энергетики Российской Федерации на ежедневной основе проводится работа по организации импорта. На сегодняшний день уже привезено 18 тысяч тонн с начала месяца. В данный момент готовится к отгрузке дополнительно 8 тысяч тонн авиакеросина», - отметил директор департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики РК Куаныш Кудайбергенов.

Министерство энергетики увеличило мощности переработки Шымкентского НПЗ.

«С нашей стороны мы загрузили Шымкентский завод на максимальные мощности переработки, это нам дает дополнительно 10-12 тысяч тонн авиакеросина в месяц», - сказал Кудайбергенов.

Кудайбергенов отметил, что предпосылок к дефициту авиационного топлива нет.

«С учетом текущих остатков на авиабазах, и с учетом импорта и производства авиакеросина, мы, как министерство не видим предпосылок для остановки рейсов», - подытожил Кудайбергенов.

Фото: соцсети

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