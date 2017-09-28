Педофилы рядом с нами! - Прокуратура Жамбылской области

В этом году в Жамбылской области за педофилию осуждено 18 человек.

Как отмечает заместитель прокурора Жамбылской области А.Майлыбаев, 88% осужденных педофилов являются родственниками, знакомыми и соседями пострадавших, передает передает Zakon.kz





В этом году в Жамбылской области за педофилию осуждено 18 человек, трое из них являются родными отцами, один - отчимом, трое - дядями, шестеро - соседями и знакомыми, и только двое не знали своих жертв ранее.





Поэтому 27 сентября по инициативе прокуратуры области с участием руководителей уполномоченных органов, представителей родительского комитета проведен актуальный круглый стол.





"На встрече разъяснялись способы по предотвращению подобных преступлений, показали ролики, вели разъяснительные беседы и выслушивали мнения. Озвучили и результаты профилактических мероприятий. Например, в рамках проекта Генеральной прокуратуры «Защитим вместе детей!» в области создали 83 мобильных группы при 451 школе", - отметил Майлыбаев.





По его словам, должностными лицами за последние 1,5 года проведено свыше 9 тысяч профилактических мероприятий, в том числе и по разъяснению требований «Закона о бракосочетании». За это время 237 «трудных» ребят были вовлечены в спорт, список 43 несовершеннолетних рожениц направлен в полицию, по которым приняты процессуальные решения. В школах установлены более 300 камер видеонаблюдения на средства выделенные из местного бюджета.



