Ермекбаев предложил создать международный совет, регулирующий религиозную деятельность

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев посетил с рабочим визитом Кыргызстан. Он принял участие в международной конференции «Ислам в современном светском государстве», который проходит в Бишкеке в государственной резиденции «Ала-Арча» , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.





В своем выступлении Нурлан Ермекбаев поднял проблему распространения идей деструктивных религиозных течений, обозначив при этом направления борьбы с проявлениями радикализма.





«Еще в досоветский период у наших народов сформировались общие религиозные традиции, базирующиеся на принципах добра, толерантности, уважения позиции человека, вне зависимости от его отношения к религии. В этой связи крайне важно сохранить и адаптировать наше духовное наследие, и использовать его в современных условиях. Только светское общество способно обеспечить равноправие религий в многоконфессиональной среде», - высказал мнение министр.





В целях углубления международного сотрудничества, обмена опытом и принятия совместных мер в области профилактики экстремизма на религиозной почве он предложил создать Международный Консультативный совет между ведомствами стран Центральной Азии, регулирующими религиозную деятельность.









«От всех нас - государственных, научных и религиозных деятелей требуется объединение усилий против религиозного экстремизма. Такой совет позволил бы выработать эффективный механизм взаимодействия в региональном формате. Единство в принятии и реализации решений окажется сильнее действий деструктивных сил», - сказал Ермекбаев.





Он также ознакомил участников конференции с принимаемыми правительством Казахстана мерами по созданию казахстанской модели взаимодействия государства и религий. Были отмечены шаги государства по обеспечению прав граждан на свободу совести, налаживанию сотрудничества со всеми законно действующими религиозными объединениями.



