Врачи: Копченый согым может спровоцировать рак

Любой продукт, который коптится, опасен, так как при копчении образуются канцерогены - онколог.

Онкохирург медцентра ЗКГМУ Арип Койшыбаев рассказал, какими видами рака чаще всего болеют казахстанцы, в каких регионах жители более подвержены онкоболезням и чем опасен согым и еда из полиэтиленовых пакетов, передает « передает « Диапазон ».





По его словам, частые болезни у онкобольных – рак молочной железы, рак легкого, рак желудка.





"Заболеваемость в северных регионах Казахстана в 3 раза выше, чем в южных. На севере больше заводов, население питается неправильно. На зиму заготавливают мясо. Любой продукт, который коптится, опасен, так как при копчении образуются канцерогены, а на севере чаще употребляют копченое мясо. Например, на зиму там готовят два согыма (заготовка мяса на зиму). И один согым копченый, – объясняет онкохирург. – А на юге круглый год едят фрукты. Доказано, что употребление свежих фруктов и овощей снижает риск заболевания. Но на юге чаще болеют раком кожи из-за солнечного излучения".





Также он полагает, что поколение 90-х склонны к онкологии.





"У меня есть предположение, что дети 90-х подвержены онкологическим заболеваниям органов пищеварения. Ведь в 90-е годы дети употребляли всякие красители: соки Yupi, Invite. Тогда не было контроля, как эти соки изготавливаются. Я тогда сделал предположение, что ближе к 20-м годам появятся больные раком желудка или толстой кишки из детей 90-х. Одно время у нас находились 5-6 пациентов из этой категории. В какой-то момент в клетках организма образовалась мутация из-за употребления красителей и канцерогенов", – сказал Койшыбаев.





Онколог разъяснил, переходят ли болезни органов пищеварения в раковую опухоль.





"Гастрит считается предраковым заболеванием, поэтому его нужно лечить. Возбудителем гастрита является микроб хеликобактер пилори. При заражении этим микробом уменьшается кислотность желудка. Из-за этого снижается сопротивляемость желудка к микробам. А ведь желудочный сок – сильное антимикробное средство. Чтобы болезни избежать, нужно есть свежеприготовленную пищу. Ведь бывает, что мы доедаем еду, оставленную со вчерашнего дня. Например, салаты или пища, которую разогреваем в микроволновке", – пояснил Арип Койшыбаев.



