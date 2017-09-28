Врачи: Копченый согым может спровоцировать рак
28 сентября 2017, 14:16
Любой продукт, который коптится, опасен, так как при копчении образуются канцерогены - онколог.
Онкохирург медцентра ЗКГМУ Арип Койшыбаев рассказал, какими видами рака чаще всего болеют казахстанцы, в каких регионах жители более подвержены онкоболезням и чем опасен согым и еда из полиэтиленовых пакетов, передает «Диапазон».
По его словам, частые болезни у онкобольных – рак молочной железы, рак легкого, рак желудка.
"Заболеваемость в северных регионах Казахстана в 3 раза выше, чем в южных. На севере больше заводов, население питается неправильно. На зиму заготавливают мясо. Любой продукт, который коптится, опасен, так как при копчении образуются канцерогены, а на севере чаще употребляют копченое мясо. Например, на зиму там готовят два согыма (заготовка мяса на зиму). И один согым копченый, – объясняет онкохирург. – А на юге круглый год едят фрукты. Доказано, что употребление свежих фруктов и овощей снижает риск заболевания. Но на юге чаще болеют раком кожи из-за солнечного излучения".
Также он полагает, что поколение 90-х склонны к онкологии.
"У меня есть предположение, что дети 90-х подвержены онкологическим заболеваниям органов пищеварения. Ведь в 90-е годы дети употребляли всякие красители: соки Yupi, Invite. Тогда не было контроля, как эти соки изготавливаются. Я тогда сделал предположение, что ближе к 20-м годам появятся больные раком желудка или толстой кишки из детей 90-х. Одно время у нас находились 5-6 пациентов из этой категории. В какой-то момент в клетках организма образовалась мутация из-за употребления красителей и канцерогенов", – сказал Койшыбаев.
Онколог разъяснил, переходят ли болезни органов пищеварения в раковую опухоль.
"Гастрит считается предраковым заболеванием, поэтому его нужно лечить. Возбудителем гастрита является микроб хеликобактер пилори. При заражении этим микробом уменьшается кислотность желудка. Из-за этого снижается сопротивляемость желудка к микробам. А ведь желудочный сок – сильное антимикробное средство. Чтобы болезни избежать, нужно есть свежеприготовленную пищу. Ведь бывает, что мы доедаем еду, оставленную со вчерашнего дня. Например, салаты или пища, которую разогреваем в микроволновке", – пояснил Арип Койшыбаев.
Фото: altyn-orda.kz.
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