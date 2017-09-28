Ежегодный фиксированный размер гарантированного трансферта из Нацфонда снижен до 2000 млрд тенге с 2020 года

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 22 сентября подписал Указ о внесении изменений в Концепцию новой бюджетной политики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.





В частности, документ вносит ряд изменений в подраздел «Эффективное использование средств Национального фонда Республики Казахстан».





Он изложен в новой редакции:





Дальнейшее использование Национального фонда должно обеспечивать стабильное развитие экономики и сохранность его активов, а также снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов. С учетом существующих рисков в мировой экономике будет продолжено накопление средств в Национальном фонде путем ограниченного использования доходов от нефтяного сектора, поступающих в Национальный фонд.





Начиная с 2020 года ежегодный фиксированный размер гарантированного трансферта из Национального фонда будет снижен до 2000 млрд тенге. Для усиления сберегательной функции размер неснижаемого остатка средств в Национальном фонде будет сохранен на уровне 30% от ВВП.





Одной из мер обеспечения сохранности и ликвидности активов Национального фонда станет продолжение диверсификации их состава. В этих целях в составе инвестиционного портфеля Национального фонда будут выделены портфель золота, альтернативный и долгосрочный портфели. Выделение целевых трансфертов из Национального фонда будет предусмотрено только по решению Президента Республики Казахстан на реализацию антикризисных программ в периоды спада экономики или замедления темпов роста экономики, а также неокупаемых социально-значимых проектов национального масштаба, стратегически важных инфраструктурных проектов при отсутствии альтернативных источников их финансирования.





При этом трансферты из Национального фонда должны проходить через республиканский бюджет в соответствии с бюджетными процедурами. Для отслеживания целевого использования выделяемых из Национального фонда целевых трансфертов должен быть разработан механизм мониторинга и аудита финансовой части финансируемых проектов.





Настоящий указ введен в действие со дня подписания.







