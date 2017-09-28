В частности, внесены следующие изменения в Инструкцию:

Пункты 8 и 9 изложены в новой редакции:

«8. Административные дела в течение восьми часов после их составления передаются руководителю структурного подразделения ОВД, а в строевых подразделениях - командиру взвода, который проверяет правильность и обоснованность составления протокола, применения сокращенного производства, законность вынесенного постановления, принятия мер обеспечения производства по административному делу.

После проверки административные дела заверяются подписью руководителя структурного подразделения ОВД (командира взвода), например: «Проверил. Замечаний нет», регистрируются в Журнале учета административных дел по форме, согласно приложению 5 к настоящей Инструкции и под расписку передаются в подразделение административной практики или ответственному сотруднику не позднее десяти часов с момента их составления.

9. Сотрудник подразделения административной практики или ответственный сотрудник, при приеме административных дел:

1) проверяет правильность составления протокола и иных процессуальных документов, соответствие наложенного взыскания санкциям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - Кодекс), обоснованность применения сокращенного производства, полноту материала, в случае необходимости осуществляет сбор дополнительных сведений;

2) регистрирует административные дела в Журнале регистрации административных дел по форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции, в ведомственной автоматизированной информационной системе по учету административных дел и системе учета «Единая унифицированная статистическая система» (далее - «ЕУСС») Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - КПСиСУ);

3) направляет в суд административные дела в течение трех суток с момента составления, если их рассмотрение отнесено к компетенции специализированных районных и приравненных к ним административных судов, специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних. Административные дела, ответственность за совершение которых может повлечь применение административного ареста, направляются в суд должностным лицом, его составившим, немедленно после его составления;

4) принимает меры по рассмотрению в установленные сроки административных дел, по которым не использовано право оплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа, а также других дел относящихся к компетенции ОВД, в том числе по вызову лиц, участие которых необходимо при рассмотрении административного дела. Документы, подтверждающие факт вызова лиц, приобщаются к административному делу;

5) принимает меры по исполнению вынесенных постановлений по административным делам.»;

Также Инструкция дополнена пунктом 14-1 следующего содержания:

«14-1. О задержании, доставлении и запрещении эксплуатации транспортного средства, судна, в том числе маломерного судна, составляется акт по форме согласно приложению 13 к настоящей Инструкции.»;

Пункты 19 и 20 изложены в новой редакции:

«19. Руководитель подразделения административной практики либо ответственный сотрудник обеспечивает:

1) своевременное направление:

административных дел в ОВД по месту жительства правонарушителя, для принятия мер по исполнению вынесенных постановлений (в случаях, предусмотренных Кодексом, - для рассмотрения);

постановлений о наложении штрафов по месту работы или в организации, где лицо, привлеченное к ответственности, получает вознаграждение, пенсию, стипендию, для удержания суммы штрафа в принудительном порядке из его заработной платы или иных доходов;

постановлений о наложении штрафов, предписаний о необходимости уплаты штрафов региональным палатам частных судебных исполнителей для принудительного исполнения, в том числе в электронной форме;

2) проведение ежемесячной сверки:

наличия и правильного расходования бланков строгой отчетности подразделениями ОВД;

по лицам, доставленным на освидетельствование в медицинские учреждения, с данными подразделений ОВД;

направленных и поступивших административных дел в суд;

по вынесенным и исполненным постановлениям судов об административном взыскании в виде ареста;

по исполнению постановлений, направленных для удержания суммы штрафа в принудительном порядке из его заработной платы или иных доходов - по месту работы или в организации, где лицо, привлеченное к ответственности, получает вознаграждение, пенсию, стипендию;

с органами исполнительного производства по направленным и исполненным постановлениям, предписаниям в принудительном порядке;

зарегистрированных административных дел в ОВД с данными КПСиСУ (ежеквартально);

3) осуществление проверки посредством системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, на предмет фактического поступления в бюджет сумм оплаченных административных штрафов согласно представленным платежным документам.

20. Результаты проведенных сверок, предусмотренных подпунктом 2) пункта 19 настоящей Инструкции, оформляются соответствующими актами по форме согласно приложению 14 к настоящей Инструкции. О результатах сверки руководитель подразделения административной практики либо ответственный сотрудник рапортом докладывает руководителю ОВД, который в случае выявления нарушений назначает проверку.»;

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.