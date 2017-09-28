Ожидания болельщиков «Славии» от предстоящей встречи их команды с «Астаной»
28 сентября 2017, 14:27
Сегодня на стадионе Астана Арена пройдет футбольный матч между «Астаной» и «Славией»
Предположений о том, как могут пройти сегодняшние еврокубковые матчи, не счесть. Интересно отметить, что болельщики «Славии» весьма трезво относятся к перспективам своих любимцев в матче группового этапа Лиги Европы с «Астаной» в столице Казахстана, откровенно опасаясь чемпиона нашей страны.
Республиканский интернет-портал Sports.kz предлагает вниманию казахстанских любителей футбола подборку комментариев поклонников чешского клуба с сайта Slávistické Noviny относительно предстоящего противостояния в Астане.
Fulham:
— Смотрю «Карабах» с «Ромой», и поскольку считаю, что эти команды («Карабах» и «Астана», Sports.kz) похожи, невесело... Плюс игра с «Вильярреалом» — быстрые, техничные. Нет речи о том, чтобы выиграть уверенно, просто бы победить!
Ladislav:
— Хотелось бы, чтобы играл Симон Дели, иначе у наших будут проблемы.
Sracken:
— Дома они сильны, неплохо было бы взять ничью, выигрыш был бы неожиданным. Но все возможно, у них не такие уж бомбардиры, поэтому я верю в победу.
sicilianbrno:
— Думаете, наши игроки смогут играть в ужасной духоте и жаре, о которых писалось сразу после жеребьевки? В 21:05 там все еще будет душно? Кое-кто пишет, что там сейчас всего пара градусов выше нуля, так что не знаешь, кому верить :-)
Ados:
— Смею сказать, что нас ждет самый тяжелый еврокубковый матч. Может быть, неплохо было бы выбрать тактику с надежной обороной и играть на контратаках. Я был бы доволен ничьей.
Sawyer2:
— Я видел два матча «Астаны» в этом сезоне — в квалификации Лиги Чемпионов со «Спартаком» (Латвия) и «Легией», оба домашние. Команда основывается на двух игроках — Кабананге и Твумаси, они невероятно быстры и оба умеют отлично завершать атаки плюс действовать при стандартах. У «Астаны» гораздо больше было проблем дома со спартаковцами, которые слабее, но там они сами просто несерьезно отнеслись к сопернику. Созидание и завершение в этом матче были для «Астаны» большой проблемой (ничья 1:1)... Напротив, с «Легией» они использовали преимущества двух вышеупомянутых игроков и проводили быстрые контратаки. Это их грозное оружие. После матчей, которые я видел, я, действительно, не хотел бы «Астану» в соперники, думаю, что качество на нашей стороне, но нужно решать судьбу матча тактически... Скорее, лучше подождать, что собирается делать «Астана», а не пытаться их сходу обыгрывать — игроки «Астаны» за любые ошибки в начале поединка накажут гораздо больнее, чем это делается в чемпионате Чехии... Их контратаки и скорость могут доставить нам огромные проблемы...
Ladislav:
— Я тоже видел то, что было с «Легией», и хотя поляки имели некоторое преимущество и большие шансы в какие-то отрезки матча, но получили картину с тремя дулями маслом. Я тогда сразу подумал, что взял бы в «Славию» того черного нападающего. Конечно, было бы идеально играть на контратаках, но у нас нет быстрого форварда...
schnaubi:
— Это будет очень сложный соперник, особенно на своем поле, я хочу непременно 3 очка, но это будет очень сложно. Однако даже ничьей я был бы доволен.
qwertz0099:
— У меня только два желания по поводу Астаны. Давайте победим, а также не будем делать много изменений в составе. Требуется стабильность.
Mejla1892:
— К сожалению, мой прогноз прежний — 2:0 в пользу «Астаны». Тому несколько причин.
1. Отсутствие Симона и Пепы (Дели и Хушбауэра, Sports.kz)
2. Температура около 0, это полный абзац (если крышу закроют, будет лучше)
3. Искусственная трава
4. Наша игра на выезде
5. «Астана» дома, к сожалению, прославилась
Конечно, я буду болеть не на жизнь, а на смерть, но мое желание таково: я, действительно, был бы счастлив любой ничьей.
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