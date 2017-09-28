Обвиняемый в убийстве судьи предстанет перед судом в Кокшетау

По информации областной прокуратуры, уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что окончательную точку в деле поставит суд.

Председатель коллегии по уголовным делам 46-летняя Жанна Бердыгулова 12 июня почувствовала недомогание и уехала пораньше с работы. Утром 13 июня водитель служебного автомобиля заехал за ней, но она не вышла и на звонки обеспокоенного водителя не отвечала. Вскрыв дверь квартиры, он нашел ее без признаков жизни.





Первоначально предполагалась, что у нее случился сердечный приступ. Однако неожиданно судмедэксперты обнаружили следы насильственной смерти и пришли к выводу, что женщину задушили. Полиция начала расследование, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 33-летний житель Кокшетау, ранее судимый за убийство.





Ранее Жанна Бердыгулова подала документы на вакансию судьи в родном Алматы. Это была ее последняя неделя в статусе председателя коллегии в Кокшетау. Женщина собирала вещи и сидела буквально на чемоданах, а с 19 июня она должна была быть уже в южной столице.





Фото: Костанайские новости



