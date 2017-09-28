Обвиняемый в убийстве судьи предстанет перед судом в Кокшетау
28 сентября 2017, 14:31
Следует отметить, что в действиях убийцы усматривается опасный рецидив преступлений, так как он ранее был судим за тяжкое преступление.
Дело об убийстве председателя коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда Жанны Бердыгуловой поступило в суд.
По информации областной прокуратуры, уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области.
"Помимо убийства при отягчающих обстоятельствах, обвиняемому инкриминируется хищение личного имущества и служебного удостоверения потерпевшей. Следует отметить, что в действиях убийцы усматривается опасный рецидив преступлений, так как он ранее был судим за тяжкое преступление", — говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что окончательную точку в деле поставит суд.
Председатель коллегии по уголовным делам 46-летняя Жанна Бердыгулова 12 июня почувствовала недомогание и уехала пораньше с работы. Утром 13 июня водитель служебного автомобиля заехал за ней, но она не вышла и на звонки обеспокоенного водителя не отвечала. Вскрыв дверь квартиры, он нашел ее без признаков жизни.
Первоначально предполагалась, что у нее случился сердечный приступ. Однако неожиданно судмедэксперты обнаружили следы насильственной смерти и пришли к выводу, что женщину задушили. Полиция начала расследование, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 33-летний житель Кокшетау, ранее судимый за убийство.
Ранее Жанна Бердыгулова подала документы на вакансию судьи в родном Алматы. Это была ее последняя неделя в статусе председателя коллегии в Кокшетау. Женщина собирала вещи и сидела буквально на чемоданах, а с 19 июня она должна была быть уже в южной столице.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Костанайские новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880449-7ae95182fefa54395314bd84a395e74b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...