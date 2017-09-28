Российские путешественники сняли видео про Мангистау
28 сентября 2017, 14:35
За две недели они посетили Таушик, Босжира, мечеть Шакпаката, Бекет Ата, урочище Торыш, гору Шеркала, этноаул «Когез», Шетпе, Сенек, Маната, сор Тузбаир, плато Устюрт и побережье на 43 километре от Актау.
По словам путешественников Константина Шмакова, Екатерины и Сергея Кучиных, с 10 по 24 сентября они побывали в самых невероятных местах полуострова Мангышлак, сообщает "Лада".
- Мы - веселая молодая семейка, которая обожает приключения и путешествия. Мы путешествуем самостоятельно, ищем необычные и красивые места и снимаем все это на камеру. Наши видеоотчеты мы стараемся делать с изюминкой и небанально. Нам очень понравилось в Мангистау, красиво и необычно. Очень жарко на велосипедах в это время. Люди очень приветливые и помогали нам в дороге. Давно хотели посетить Казахстан, а на Мангышлаке очень необычная, неземная природа. Сейчас мы выложили пока ролик-трейлер. Потом будут ролики прямо по дням путешествия. Возможно, наши ролики вдохновят местных жителей путешествовать по Казахстану и по Мангистауской области, - рассказала Екатерина Кучина.
За две недели Константин, Екатерина и Сергей посетили Таушик, Босжира, мечеть Шакпаката, Бекет Ата, урочище Торыш, гору Шеркала, этноаул «Когез», Шетпе, Сенек, Маната, сор Тузбаир, плато Устюрт и побережье на 43 километре от Актау.
- Мы не везде путешествуем на велосипедах, чаще все-таки без них. Именно на велосипедах путешествовали ещё по Германии. А вообще много где были: в Узбекистане, Китае, Индонезии, Индии, Хорватии, Малайзии, Испании, Венгрии, Чехии, Армении, Греции, Белоруссии, и по России путешествуем. Я много фотографирую, немного снимаю видео и монтирую его. Сергей много снимает видео и немного фотографирует. Мы делаем не только красивые и креативные ролики, но и полезные для тех, кто собирается в путешествие, - отметила Екатерина Кучина.
Фото из личного архива семьи Кучиных.
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