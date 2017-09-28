Двоих сотрудников Департамента госдоходов судят в Алматы за особо тяжкие преступления

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы проходит судебный процесс над двумя сотрудниками департамента государственных доходов.

По материалам дела, старший офицер ДГД Алматы Бауыржан Оралгазин незаконно привлек предпринимателя из Кыргызстана к уголовной ответственности за дачу взятки должностным лицам, чего он на самом деле не совершал. Помимо этого, он незаконно объявил предпринимателя в розыск, принудил его дать ложные показания и оговорить себя в даче взятки, совершил подстрекательство к даче взятки за вынесение приговора, не связанного с лишением свободы, в размере 120 тысяч долларов, присвоив указанную сумму.





Как сообщили в суде, второй фигурант дела, старший следователь управления внутренней безопасности ДГД Жамбылской области Газиз Джузбаев в сговоре с Оралгазиным совершил ряд преступлений. Ему вменяются бездействие по службе, фальсификация доказательств, превышение должностных полномочий, покушение на получение взятки в 20 тысяч долларов.





На суде Булату Оралгазину предъявлено обвинение по девяти статьям УК РК, Джузбаеву — по пяти.





Подсудимые Оралгазин Б.М. и Джузбаев Г.Б. обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 28 ч.4; 367 ч.4 и 24 ч.3; 366 ч.3 п.п. 2 и 3 УК РК, которые, согласно части 5 ст. 11 УК РК, относятся к категории особо тяжких преступлений", - сказано в судебном документе.





В целом уголовное дело насчитывает 46 томов, по делу проходят двое подсудимых, двое потерпевших и 28 свидетелей.