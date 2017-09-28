В 2020 году Peugeot выпустит однотонный пикап

Для французов это будет одна из восьми новых коммерческих моделей, запланированных к производству в рамках стратегии Push to Pass.

Французская группа PSA и ее китайский партнер ChangAn Automobile анонсировали совместную разработку новой платформы. К 2020 году на ней построят однотонный пикап, который будет выпускаться на заводе Ding Zhou ChangAn, специализирующемся на легких коммерческих автомобилях. ChangAn будет продавать новинку в Китае, а PSA – на всех прочих рынках.





Никаких подробностей о пикапе партнеры не раскрыли, отметив лишь, что грузовик будет соответствовать «самым строгим мировым стандартам и ожиданиям клиентов» и сможет похвастаться «бескомпромиссным качеством и долговечностью». Для французов это будет одна из восьми новых коммерческих моделей, запланированных к производству в рамках стратегии Push to Pass.





Этим летом PSA Group уже представила пикап, который так и называется – Peugeot Pick Up, однако это не принципиально новая модель – основой ей послужило модернизированное шасси Nissan Navara первого поколения, полученное через альянс с Dongfeng Nissan. К тому же Peugeot Pick Up предназначен исключительно для африканских стран, тогда как еще безымянный пикап 2020 года – глобальная модель.



